Barça-Salzburg i Madrid-Benfica, semifinals de la Youth League

Ja estan definides les semifinals de la UEFA Youth League, la versió juvenil de la Champions. El Barça jugarà contra el Salzburg mentre que el Reial Madrid s'enfrontarà al Benfica. Els partits es disputaran a la seu de la UEFA, a Nyon, del 21 al 24 d'abril.

El Madrid ha estat l'últim equip a classificar-se, després de derrotar l' Ajax per 2 a 1. Abans ho havien fet el Barça (va superar el Porto per 2-1), el Benfica (es va imposar al CSKA a domicili per 0-2) i el Salzburg (va guanyar l'Atlètic de Madrid per 2-1).

La fase final d'aquesta competició, que arriba a la quarta edició, es disputarà com és habitual al Colovray Stadium de Nyon. Les semifinals es jugaran el 21 d'abril i el campió es coneixerà el dia 24.

El Barça és l'únic dels semifinalistes que té un títol a les vitrines, el que va guanyar el 2014. Les altres dues edicions se les ha adjudicat el Chelsea.