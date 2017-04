El Barça vol aconseguir la seva segona Champions juvenil

La temporada 2013-2014 va néixer la germana petita de la Champions, la UEFA Youth League. Un gran aparador per a tots aquells nois que fan del futbol la seva passió i que estan a les acaballes de la seva etapa formativa. La primera edició del torneig es va tenyir de blaugrana i jugadors com Munir, ara al València, o Adama Traoré, al Middlesbrough anglès, formaven part d’aquell equip. Aquest divendres, a les 13 h, en la semifinal contra el Salzburg austríac i a partit únic (una de les característiques d’aquesta competició), serà el torn d’una nova generació de jugadors de fins a 19 anys que buscaran segellar el pas a la final.

La comunió entre els jugadors i l’entrenador, Gabri García, que té de segon un altre exjugador blaugrana, Albert Jorquera, és total de cara a la semifinal. “Hi ha molta intensitat i energia als entrenaments. Tots estem treballant molt per poder ser titulars. Això es tradueix en un ambient molt bo. Tenim molta il·lusió”, explica Marc Cucurella, jugador que últimament ha reforçat el Barça B a Segona Divisió B. Una dinàmica que no l’ha descentrat: “Estic molt content de poder tenir minuts amb el filial, però sempre he sabut que el meu equip és el juvenil”, afirma. Respecte als nervis previs a la semifinal, Cucurella diu que intenten portar-ho de la manera “més natural possible” i confessa que s’han endut la PlayStation a Nyon per jugar entre ells i desconnectar.

Per la seva banda, Jordi Mboula, autor d’un golàs que va fer la volta al món en l’eliminatòria de vuitens davant el Borussia Dortmund, destaca que passen per “un gran moment”. Com Cucurella, Mboula també ha reforçat el filial últimament, una oportunitat que agraeix molt tot i que explica que ara està totalment centrat en la Youth League.

Gabri té tots els seus 25 jugadors disponibles. Això reforça l’equip, així com haver guanyat la Lliga dues jornades abans del final. Fet que ha permès poder estudiar i analitzar el Salzburg des de fa tres setmanes. D’altra banda, el tècnic ha descartat la possibilitat de comptar amb el jugador del Barça B Carles Aleñá (té 19 anys i el reglament ho permet), perquè el migcampista està entrant en la dinàmica del primer equip i perquè no ho considera encertat, tot i que la majoria dels equips ho facin. Respecte al rival, el Salzburg és el tapat dels quatre semifinalistes -és el primer cop que arriba tan lluny a la competició- i té Mergim Berisha (que ha debutat amb el primer equip) com a jugador més destacat.

Madrid-Benfica, l’altra semifinal

També aquest divendres, a les 17.00 h, el Reial Madrid i el Benfica buscaran un lloc per a la final que es disputarà dilluns vinent (17.00 h) a l’estadi Colovray de Nyon. Viurem un altre Barça-Madrid després del d’aquest diumenge?