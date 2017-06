El Barça assegura que el patrocini de Qatar va ser honest

El Barça ha emès un comunicat per defensar l'honorabilitat del contracte de patrocini amb Qatar. El club respon així a les especulacions i comentaris que s'havien fet els últims dies sobre la possibilitat que alguns executius o directius haguessin cobrat comissió. "Volem blindar la gestió del club", expliquen fonts del club.

El Barça assegura que el contracte "no va comportar cap cost en concepte d'intermediació" i que té els "comprovants" de tots els ingressos, que pugen fins als 171 milions entre el 2010 i el 2016.

En el comunicat, el club ha detallat els ingressos d'aquestes temporades: 2010/11, 15 milions; 2011/12, 26 milions; 2012/13, 29 milions; 2013/14, 30,5 milions; 2014/15, 37 milions (incloent-hi els 5 milions variables per la Champions); i 2015/16, 33,5 milions. No s'hi inclouen, però, els ingressos rebuts aquest últim any, en què es va decidir prorrogar per una temporada el contracte amb QSI per promocionar Qatar Airways.

D'altra banda, el Barça ha "lliurat una còpia d'aquest contracte i dels justificants d’ingressos a la Policia Judicial de Barcelona, com a mostra de màxima transparència i col·laboració". I tanca el comunicat recordant que té "el dret a emprendre accions legals davant difamacions o acusacions falses sobre l’honorabilitat de la gestió del Club".

L'entitat que presideix Josep Maria Bartomeu assegura que vol defensar "la rigorositat i la bona gestió del contracte" entre el Barça i Qatar Sports Investment (QSI), l'empresa que inicialment va decidir que Qatar Foundation fos el patrocinador principal del club i que, a partir de la segona temporada, ho passés a ser l'aerolínia Qatar Airways.

Amb el comunicat, el Barça intenta "evitar un degoteig d'informacions" que taquin la imatge del club, sobretot després que personalitats com l'expresident Laporta demanessin públicament que el Barça "ensenyés" el contracte, preguntant-se si hi havia alguna irregularitat. Uns comentaris que van produir-se després de la detenció de l'expresident Sandro Rosell, acusat d'haver cobrat comissions de manera irregular. Tot i que, almenys fins al moment, no s'ha trobat cap vinculació susceptible de ser delictiva entre el Barça i Rosell.