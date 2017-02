El Barça demanarà que la final de Copa es disputi al Bernabéu

Després de classificar-se dimarts davant l'Atlètic de Madrid, el Barça té intenció de demanar que la final de la Copa del Rei es disputi al Santiago Bernabéu, segons ha explicat aquesta tarda SER Catalunya. Els blaugranes, com la temporada passada, creuen que l'estadi del Reial Madrid és el més adient per acollir la cita. "Per ubicació, aforament i capacitat", ha matisat el periodista Sique Rodríguez al programa 'La Graderia'.

Aquesta és la postura del club a falta de conèixer el seu rival (Alabès o Celta) i de la reunió entre equips i entitats que se celebrarà en les properes setmanes. Els barcelonins no han esperat a l'enfrontament entre bascos i gallecs i ja ha fet les primeres gestions per trepitjar el Bernabéu el proper 27 de maig, data de la final copera. Antón Meana, també des de 'La Graderia', però, ha assegurat que el Madrid no cedirà el seu camp perquè s'estaran fent les obres per a la seva remodelació.