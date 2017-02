El Barça desisteix parcialment de l'acció de responsabilitat

En compliment de l’acord adoptat per la junta directiva en la seva darrera reunió ordinària, el dia 6 de febrer passat, el Barça ha presentat aquest dimarts un escrit davant la secció dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona, mitjançant el qual desisteix parcialment del recurs d’apel·lació presentat contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància 39 de Barcelona, en relació amb la demanda d’acció de responsabilitat.

Aquest desistiment, que afecta els cinc exdirectius que no es van acollir a l’acord subscrit entre el Barça i els altres dotze exdirectius codemandats en aquest procediment, es refereix únicament a la petició de condemna al pagament de les quantitats que es reclamaven. El club manté la seva petició que l’Audiència Provincial es pronunciï sobre els paràmetres comptables que han de tenir-se en compte per concretar els resultats econòmics negatius als quals es refereix la Disposició Addicional Setena de la Llei de l’Esport, i resolgui si els resultats negatius que es van generar durant el període de la seva gestió es quantifiquen de conformitat amb els comptes anuals aprovats per l’Assemblea de Compromissaris, sense excepcions.

"La petició formulada respon al criteri manifestat de manera reiterada pel club, en el sentit que el motiu de fons del recurs era que es fixés el criteri d'atribució de responsabilitat dels exdirectius en la seva gestió al capdavant del club, però en cap cas se’ls pretenia perjudicar a títol personal, ni a ells, ni a les seves famílies", diu el club a través d'un comunicat.

El Barça ja va arribar a un acord amb Zurich, la companyia asseguradora amb la qual tenia contractada una pòlissa de responsabilitat civil, que ja ha complert amb els seus compromisos amb el club.

El 23 de març està prevista la resolució de l'Audiència de Barcelona, una sentència que es podria conèixer unes setmanes després.