El Barça desmenteix interessos ocults en el fitxatge de Paulinho

El Barça ha efectuat aquest dimecres diversos requeriments de rectificació als autors de la informació, així com al mitjà que la va publicar, en què s’acusava el president del club, Josep Maria Bartomeu, d’haver fitxat el jugador Paulinho en el marc d’una operació per afavorir els interessos de la seva empresa.

"Atesa la falsedat d’aquesta notícia, i del fet que implica la imputació d’un delicte, en cas que aquesta rectificació no es produeixi, tant el club com el president, a títol particular, iniciaran les corresponents accions penals. Aquestes accions també comportaran la petició expressa de les indemnitzacions que s’escaiguin pels danys que aquesta falsedat hagi pogut provocar en la imatge de l’entitat", diu el club a través d'un comunicat.

"El FC Barcelona no tolerarà que es difonguin informacions falses que puguin perjudicar el club o les persones que en formen part, i apel·la a la responsabilitat dels professionals i dels mitjans que n’han fet ús sense haver-les contrastat", afegeix el text.

El futbolista serà presentat aquest dijous.