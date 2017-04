El Barça femení s'acomiada d'Europa amb una derrota a París

Serà el París Saint-Germain qui viatgi fins a Cardiff per disputar la final de la Champions femenina. L'equip francès ha ratificat l'avantatge que ja portava de l'anada al Miniestadi i s'ha imposat al Barça per 2 gols a 0 al Parc dels Prínceps, davant 19.192 espectadors. Les dianes de Sandra Delannoy, després d'un penal comès per Paños sobre Cristiane, i d'Irene Paredes, empenyent una pilota que sense voler Míriam Diéguez havia desviat cap a porteria, han tombat l'equip blaugrana a la segona meitat.

Era molt difícil remuntar l'1-3 de l'anada però el Barça ha sortit a la gespa parisenca amb més convenciment que fa una setmana. Sense res a perdre, com s'havia anunciat a la prèvia, i amb un objectiu clar: plantar cara i posar un bon punt i final a la participació europea. La més exitosa de la història del club, amb l'accés a unes semifinals que marquen, des d'ara, el punt més llunyà del camí blaugrana a Europa. "Estem molt contentes d'haver arribat fins aquí. Volíem guanyar, esclar, però marxem satisfetes. Hem donat millor imatge que al Mini, ara hem d'aprendre d'aquesta experiència per al futur", ha admès Marta Unzué després del partit.

Serà el consol que li quedi a un Barça que ha acabat el partit fregant el gol de l'honor. Vicky Losada ho ha intentat amb diverses incursions a l'àrea, però les seves centrades enrere no han trobat rematadora. Tampoc ha estat encertada Marta Torrejón a pilota aturada, ni Bárbara Latorre, l'últim cartutx blaugrana per intentar fer el 2-1. L'aragonesa havia sigut la golejadora al Mini i ha disposat d'una última escapada en carrera que ha esperançat el Barça.

Però ja no hi havia res a fer. La potència entre línies de Cristiane, la intel·ligència a la medul·lar de Formiga i Shirley Cruz i la solvència defensiva de la línia liderada per la basca Irene Paredes, han sigut massa obstacle per al Barça. Les blaugranes, malgrat els intents d'Alexia Putellas i Jenni Hermoso d'acumular efectius prop de la pilota, s'han encallat per allunyar les possessions de l'agressiva pressió local. Tot i així, una de les millors ocasions del primer temps s'ha pogut comptar del bàndol culer, amb una rematada desviada de Diéguez a la sortida d'un córner.

A la segona meitat, el retoc de Patrice Lair amb l'entrada de Vero Boquete, que ha fet volar Paños en un xut des de la frontal, per la central Laura Georges ha desigualat el duel i ha donat molt més protagonisme al mig del camp francès, on la jove Grace Geyoro s'ha mostrat autoritària al carril central. Després d'un gran desmarcatge a l'espai, Cristiane ha sigut escombrada de l'àrea per Paños, que arribava tard, i l'àrbitre ha concedit un penal que Delannoy, amb un remat ajustat al pal esquerre, ha convertit en l'1-0. Poc després, i en una falta lateral, ha arribat el segon, mig autogol, mig diana d'Irene Paredes, que ha acabat empenyent una pilota desviada per Míriam Diéguez al punt de penal. El cop anímic dels dos gols ha desconnectat el Barça, que ha trobat oxigen en el doble canvi de Patri Guijarro i Bárbara Latorre per Gemma Gili i Marta Unzué. Però de poc li ha servit la millora a les blaugranes, perquè el partit ja estava mort en favor de les franceses, que han acabat celebrant l'accés a la final amb els gairebé 20.000 espectadors al seu estadi.

Centrar-se en la Lliga

El 2-0 marca el final del camí a la Champions del Barça femení, que ara ja se centrarà íntegrament en la Lliga. La victòria aquest dissabte al matí de l'Atlètic de Madrid al camp del Llevant, per 0-3, obliga les blaugranes a no fallar contra l'Oiartzun dimarts, quan es recuperarà la jornada perduda. Queden quatre partits per acabar el campionat i, en la penúltima setmana, hi haurà duel directe entre blaugranes i matalasseres.

Xavi Llorens aposta per fitxatges

Després del partit, la lectura del tècnic blaugrana va ser contundent: "No teníem més a perdre i hem jugat més de tu a tu contra el PSG. S'ha vist un partit més obert", ha comentat. Però en aquesta batalla d'alternatives, l'equip francès ha sigut més contundent.

Per a l'entrenador català, la diferència la marquen "les jugadores d'atac i el PSG té millor plantilla en aquesta faceta golejadora. "Nosaltres tenim bones jugadores, però les seves són millors", ha reconegut. En aquest sentit, no ha amagat que la proposta de millora passa per incorporar de cara a la pròxima temporada "una jugadora per línia" que permeti a l'equip fer el salt de qualitat necessari per competir bé a Europa. "El que passa que s'han de veure quins salaris tenen aquestes jugadores que es vulguin fitxar. Les bones jugadores cobren uns diners que el Barça, ara, no es vol gastar", ha apuntat.