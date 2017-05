Una única opció per al Barça femení: guanyar el Llevant i esperar la carambola a Madrid

Cap més opció per guanyar el títol de Lliga: al Barça femení només li val la victòria en terres valencianes aquest dissabte contra el Llevant (12 h, Gol). És l'únic escenari que les blaugranes volen imaginar-se, perquè és l'únic que controlen. A partir d'aquí, serà qüestió d'anar seguint, de reüll, el que passi a l'Atlètic de Madrid-Reial Societat que es juga a la mateixa hora (12 h, Gol), i en què les madrilenyes tenen a l'abast rematar el títol de Lliga que van encarrilar al Miniestadi. "L'objectiu és guanyar en un camp difícil, i a veure què passa", admetia la blaugrana Ruth Garcia després de l'1-1 que va aixafar els ànims culers al Mini. Un triomf matalasser tenyirà de blanc-i-vermell la Lliga Iberdrola. L'única fórmula que portaria la celebració a Barcelona seria una ensopegada de l'Atlètic, ja fos un empat o una derrota, però sempre que el Barça sumés almenys un punt més que el seu rival: és a dir, que el Barça guanyi si l'Atlètic empata o que empati si perd.

Caramboles que l'Atlètic s'entestarà a no fer possible. "Són els últims 90 minuts que ens poden donar l'èxit", deia aquesta setmana la capitana Amanda Sampedro. Tant l'equip com el club són conscients que estan a punt de fer història –mai abans han guanyat la Lliga i el seu únic gran trofeu és la Copa de la Reina que van guanyar l'any passat– i s'han esgotat totes les localitats de la Ciutat Esportiva Wanda.

El tècnic Àngel Villacampa veu les jugadores a un nivell "espectacular" i admetia que s'ha notat el que hi ha en joc aquest dissabte per la "intensitat" dels entrenaments. Però també alerta de la fermesa defensiva d'una Reial Societat que és, després dels tres de dalt, qui menys gols encaixa de la Lliga. Les txuri-urdin, però, arriben després d'una derrota contundent contra el València, per 0-4 a Zubieta.

Tant la Reial Societat com el Llevant, els dos jutges de la Lliga Iberdrola, tenen la plaça de Copa de la Reina assegurada i no s'hi juguen res –o gairebé res–, a efectes classificatoris. Les guipuscoanes es mantindran a la vuitena posició, facin el que facin, mentre que les granotes podrien perdre la quarta posició si perden contra el Barça i l'Athletic guanya l'Espanyol en l'última jornada, diumenge. Serà un motiu simbòlic, perquè no afecta els enquadraments de Copa. I serà, també, un migdia de comiat per a Alba Merino, que ha anunciat aquesta setmana que en acabar la temporada deixarà el club on ha estat sis temporades.