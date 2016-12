El Barça ja ha parlat amb Iniesta per a la renovació

La possibilitat que Andrés Iniesta segueixi al Barça, més enllà del 2018, sembla propera. I és que el club ja ha parlat amb el futbolista manxec per a la renovació del seu contracte. Per ara només ha estat un primer acostament, però sembla que no hi hauria d'haver motius perquè la cosa es torcés, almenys per part del migcampista, que ha reiterat la seva voluntat de seguir vinculat a l'entitat blaugrana.

"Hem parlat, però encara tinc un any i mig de contracte", reconeix Iniesta, sempre amb un to prudent però clar amb els desitjos: "El més lògic seria fer-ho [tancar la renovació] com més aviat millor perquè tothom estigui tranquil. No he tingut ni tinc cap problema amb el club i esperem que tot vagi bé".

Conscient que les renovacions són un tema recurrent i que poden generar controvèrsia, a Iniesta li agradaria que "la propera vegada que es parli del tema quedi resolt", tot i que demana que es faci "amb discreció".

Andrés Iniesta, protagonista d'un acte promocional de l'empresa de ganivets Arcos –un cop acabat el primer entrenament després de les vacances nadalenques–, també ha parlat de les renovacions de Messi i de Luis Enrique, dues carpetes que també estan pendents, els titulars de les quals el migcampista vol que segueixin sent blaugranes. Pel que fa al futbolista argentí l'ha qualificat de peça " fonamental" perquè el Barça aconsegueixi títols. En ser preguntat sobre l'entrenador ha insistit en la necessitat de la renovació perquè "amb ell s'estan fent bé les coses".