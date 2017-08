Els comptes del Barça, 'hackejats', anuncien el fitxatge de Di Maria

Uns pirates informàtics han entrat aquest dimarts a la nit als comptes de Twitter i Facebook del Barça i han anunciat el fitxatge d'Ángel di María pel club blaugrana.

249x249 El compte del Barça, 'hackejat' / ARA El compte del Barça, 'hackejat' / ARA

Els 'hackers' han enviat un missatge en anglès en què es donava la benvinguda al jugador del París Saint-Germain, un dels noms que sona per reforçar l'equip blaugrana després de la marxa de Neymar al conjunt parisenc. "Benvingut Ángel di María al FCBarcelona! #DiMariaFCB", deia el missatge.

El missatge s'ha publicat als comptes que té el Barça a Twitter en diversos idiomes, a més de Facebook. En el següent missatge, els 'hackers' explicaven que es tractava d'una broma. "Hola FC Barcelona, som OurMine (Security Group), si us plau, contacteu amb nosaltres - ourmine.org -> Contacteu amb nosaltres i perdó per la broma", acompanyat d'una emoticona.

El club ha anunciat que està treballant per resoldre el problema tan aviat com sigui possible.