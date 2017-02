El dia que el Barça només va xutar un cop entre els tres pals

Kevin Trapp va fer una única aturada. Només una. Quan va saludar, al final del partit, el seu compatriota Ter Stegen, els seus guants gairebé estaven nets. Els del porter blaugrana, en canvi, estaven bruts. “Han sigut millors en tots els aspectes”, va admetre Luis Enrique. “És una nit somiada, s’ha treballat de valent per arribar aquí”, va dir Unai Emery. El seu PSG va xutar 11 cops entre els tres pals i, d’aquests xuts, 7 van ser durant una primera part en què Ter Stegen va fer-se un tip de treballar. El Barça, en canvi, només va xutar un sol cop entre els tres pals, i quatre més fora, dos d’ells a les botes de Neymar. De fet, les dues ocasions més clares van ser la d’ André Gomes a la primera part i una rematada al pal d’Umtiti a la segona. El PSG va aïllar els membres del trident i va aconseguir un fet inèdit: no van xutar contra Trapp. “Defensar els seus davanters era clau i, per fer-ho, res millor que intentar aconseguir que no toquin gaire la pilota”, va dir el capità local, Blaise Matuidi, que va ser un colós al mig del camp. Els dos xuts de Neymar van ser des de fora de l’àrea. Messi, ofegat per una teranyina rival, va xutar una falta massa alta. Luis Suárez ni això. El van aïllar.

La producció ofensiva del Barça va ser tan pobra que entre els parisencs hi havia certa sorpresa. El mateix president del club, Nasser Al-Khelaïfi va comentar, rialler, a la zona mixta: “Estava segur que faríem un gran partit, però no esperava aquest escenari”. Ara, no va dir el que segurament es pensava al PSG: que havien passat per sobre del Barça. “Ells són molt bons, no ens podem confiar”, es va limitar a dir Emery. “La feina de l’equip, col·lectivament, ha sigut clau. Ens hem unit i els hem deixat sense pilota en alguns moments. O quan la tenien, lluny. Ho hem fet bé”, reflexionava Matuidi en una zona de premsa on van parlar pocs jugadors del Barça. Tampoc va dir res Josep Maria Bartomeu, que no va voler valorar una derrota sorprenent. En els anteriors 6 partits de Champions, el Barça havia rebut 15 xuts a porteria. I ahir, en 90 minuts, en va rebre 11. “Estem molt fotuts”, va admetre Iniesta, que sí que va donar la cara. N’hi ha que no fallen ni en les derrotes.