El Barça pateix per explicar que vol renovar Messi

“La situació no es pot escapar de les mans”, deien aquest divendres al Barça. Però la sensació és que les frases sobre la renovació de Messi de diferents representants del club han causat un incendi que ha acabat provocant una destitució. Pere Gratacós, fins ara responsable de relacions institucionals del club davant la Federació Espanyola, va ser destituït d’aquest càrrec per “haver expressat públicament una opinió personal que no coincideix amb la de l’entitat” després del sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei celebrat a Madrid. Gratacós havia dit hores abans que “Messi és el millor, però no seria tan bo sense Iniesta o Neymar”. Luis Enrique havia intentat treure importància a la frase dient que Gratacós havia dit que Messi era el millor. “Cap problema. Som en un moment en què es treu suc de tot el que es diu, i no m’interessa”.

Però dins del club sí que va interessar. I va rebre Gratacós, malgrat que l’entorn de Messi, segons ha pogut saber l’ARA, no es va prendre malament les paraules d’un tècnic que el va entrenar i que no va dir res que no hagi defensat sempre públicament Messi: que li calen els companys per brillar. Gratacós, de fet, va negar-se a parlar sobre la renovació, fet que tampoc va ser ben vist al club, on es considerava que hauria hagut de ser contundent demanant la renovació de l’argentí. “Ningú pot dubtar que Messi és el millor i que tots volem que es retiri aquí”, es va dir des de dins del club per explicar per quina raó Gratacós va acabar amb les orelles estirades pocs dies després d’unes altres declaracions que sí que van molestar Messi, les del CEO Òscar Grau: “Cal cap fred i sentit comú. El Barça no pot passar d’un 70% del pressupost en massa salarial i, per tant, hem de quadrar-ho. Nosaltres volem tenir els millors, però potser haurem de prioritzar. El desig del club és que el millor jugador del món i de la història es quedi a Can Barça”, va dir Grau. Aquestes paraules van provocar malestar dins del vestuari, on es considera que cal renovar Messi com sigui i com a prioritat. Els jugadors, de fet, van encarregar-se de manifestar el seu malestar, i això va preocupar una directiva que ja va patir fa quatre anys quan Messi es va barallar amb Javier Faus, llavors vicepresident, perquè havia dit que no s’havia de negociar cada dos per tres per renovar l’argentí.

Quatre anys després, el Barça ensopega amb la mateixa pedra. Albert Soler, director d’esports professionals, va decidir que calia mostrar una imatge sòlida per evitar que es produïssin més declaracions polèmiques, i va assumir personalment les funcions de Gratacós davant la Federació. Dins del club el comunicat va provocar enrenou, ja que en els últims mesos ha seguit obert el debat sobre com es comuniquen les notícies i qui han de ser els portaveus.

Gratacós, que va formar-se com a futbolista al Barça i havia estat al futbol base com a tècnic, va marxar a treballar a l’acadèmia Aspire de Qatar abans de tornar al club amb Sandro Rosell de president. El gironí, que, a més, va dirigir Messi al Barça B, seguirà al club desenvolupant la resta de tasques que ja exercia en el marc del projecte Masia 360, el gran projecte del Barça per potenciar i cuidar el seu futbol base.