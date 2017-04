El Barça perd la seva condició d’infal·lible a Europa

L’any passat l’Atlètic de Madrid, enguany el Juventus. Per segon any consecutiu, el Barça s’ha quedat clavat als quarts de final de la Lliga de Campions. Un fet que no havia passat en les últimes 12 temporades. Des que es va aixecar el títol a París, l’any 2006 amb Frank Rijkaard a la banqueta, el conjunt blaugrana havia sigut un habitual entre els quatre millors del continent: quatre títols, quatre semifinals, tres quarts de final i una eliminació prematura als vuitens de final l’any 2007 contra el Liverpool. El Barça ha perdut aquella regularitat que l’havia convertit en l’equip dominador d’Europa del nou mil·lenni.

Després d’aixecar la Champions a Berlín en la primera temporada de Luis Enrique, Diego Pablo Simeone es va creuar en el camí del Barça l’any passat. El Barça va caure per la mínima en el duel contra els matalassers: després d’aconseguir un 2 a 1 a l’anada al Camp Nou, els blaugranes van perdre 2 a 0 al Vicente Calderón, amb polèmica arbitral final per un penal no xiulat per mans de Gabi a xut d’Andrés Iniesta. Una decisió accelerada, un impuls, va separar el Barça d’estar entre els quatre millors del continent per intentar revalidar el títol. Enguany, la classificació per a les semifinals ha estat molt més lluny que el curs passat. El 3 a 0 de l’anada a Torí va deixar l’eliminatòria pràcticament sentenciada. “És una decepció per a tots, és un moment difícil”, admetia el capità del Barça, Andrés Iniesta, a la zona mixta, donant novament la cara. Preguntat precisament sobre el fet de quedar eliminat a quarts dos anys consecutius, Luis Enrique tornava a recordar la primera meitat de Torí. “És igual si t’ho mereixes o no. Hi ha quatre equips i no som un d’ells, després d’una participació immillorable, d’haver-nos classificat en la fase de grups com el millor. Vam poder salvar l’eliminatòria de vuitens, però la primera part de Torí ha passat factura”, resumia l’asturià.

L’equip havia marcat 21 gols en quatre partits a la Champions com a local. Unes estadístiques a les quals s’aferrava el Barça per tornar a aconseguir la remuntada, aquest cop contra una Juve que només havia rebut dos gols en tota la competició.