Bartomeu: "Luis Enrique és un dels entrenadors de llegenda del club"

Josep Maria Bartomeu s'ha fet ressò de la decisió de Luis Enrique de no renovar com a entrenador del Barça. El president ho ha valorat en declaracions a Barça TV, en què ha qualificat el tècnic de "llegenda del club".

"En dues temporades, Luis Enrique ha guanyat vuit títols de 10. És immillorable, i amb una gran imatge de club. És un dels entrenadors de llegenda del club", analitzava el president, pocs minuts després que el tècnic fes pública la seva decisió.

"Tot el món està trist. Estem contents amb ell perquè és un entrenador que ens ha dut a l'èxit. I encara poden arribar-ne més, perquè això no s'ha acabat", afegia Bartomeu, resignat a "acceptar la seva decisió".

El president ha explicat que Luis Enrique ja els va insinuar a l'estiu que potser no renovaria, i que els ho va confirmar "fa uns dies". "Ens va dir que no seguiria i que ja trobaria el millor moment per anunciar-ho". El moment ha estat després del partit contra l'Sporting.

Ara cal pensar en el relleu, un assumpte que Bartomeu assegura que es treballarà "amb tranquil·litat i discreció", i que el nou entrenador no s'anunciarà "fins el dia 1 de juliol".

Des del vestidor, l'única reacció ha estat la d' Ivan Rakitic, qui ha lamentat la decisió de l'entrenador. "Ha entrat al vestidor i ens ha comentat la decisió i que ho faria públic. Ens ha agafat a tots per sorpresa", ha dit el croat, qui ha assegurat es "pensava que seguiria" i que no sabien "res".

El jugador ha lloat el tècnic, de qui ha dit que estava "molt agraït" perquè "ell va ser qui va insistir" per fitxar-lo.