Bartomeu: "Luis Enrique té les portes obertes del club"

El president del club, Josep Maria Bartomeu, també ha celebrat la conquesta de la Copa del Rei del seu Barça davant l'Alabès: "L'equip tenia molt clar que volia el títol. Messi ens ha tornat a demostrar que és el millor del món. Hem guanyat la Copa, entre d'altres coses, gràcies a ell. Ara tenim una Copa més. També m'ha agradat molt que hagi tornat Aleix Vidal. És la gran notícia del partit", ha explicat.

El màxim responsable del club ha fet balanç de la feina de Luis Enrique, que deixa el club després de tres temporades. "Vull donar les gràcies a Luis Enrique per la seva tasca d'entrenador, pels tres anys que ha estat a Barcelona. Ens ha aportat moltíssim. Té les portes obertes del club, pot tornar quan vulgui. Hem d'estar molt contents. El futbol és un treball diari, anual, i Luis Enrique ha aconseguit arribar al cor dels culers", ha dit.

"Aquesta ha estat una temporada irregular, de contrastos. No hem aconseguit tots els objectius que volíem. Ens quedem amb un títol i l'hem de celebrar. El nostre club ha d'intentar aspirar a tot. Ara tenim clar el camí que hem de seguir. Ja tindrem temps per a valorar la temporada. L'equip no ha tingut la fortuna que tothom necessita en els moments clau. El Barça ha de renovar-se cada estiu. La gent veurà baixes, fitxatges, jugadors del filial que pujaran al primer equip i un nou entrenador. El més important és que els nous aportin empenta i ganes de guanyar. Tenim un equip molt sòlid. Dilluns tenim Junta Directiva. Haurem de parlar de moltes coses", ha analitzat.

Robert Fernández, satisfet

El director tècnic del Barça, Robert Fernández, ha valorat la temporada del Barça: "Hem pogut guanyar la Lliga fins a l'últim partit. Això demostra que el treballo no ha estat dolent". Sobre la renovació de Messi, l'exjugador ha dit que està "molt tranquil": "Totes les coses tenen el seu moment. El club farà públic el que calgui quan calgui"

Per últim, Fernández ha parlat de Luis Enrique, el gran protagonista de la nit: "Guanyar nou títols dels tretze possibles és una gran feina. Hem de reconèixer el seu treball. Ha estat molt intens, perquè ser entrenador del Barça no és fàcil. Les victòries són molt fàcils, tenen molts pares, però les derrotes no, són molt patides. Hem d'estar molt satisfets amb tot l'staff. L'equip ha estat capaç de guanyar, aixecar títols i fer bon futbol", ha explicat.