Bartomeu: "Messi vol quedar-se i el Barça vol que es quedi"

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha assegurat aquesta tarda que els aficionats "han d'estar tranquils" per la renovació de l'argentí Leo Messi. En declaracions a TV3 i Movistar+ abans del partit dels blaugranes davant el Leganés, el directiu s'ha mostrat optimista amb les negociacions per renovar el davanter de Rosario, que acaba contracte al juny de 2018. "Els culers poden estar tranquils. Messi vol quedar-se i el Barça vol que es quedi. Les coses van bé", ha afirmat. Ha además, a més, que el club està parlant amb l'entorn del jugador. "Quan hi hagi notícies, ja es donaran a conèixer", ha dit.

Bartomeu també ha volgut enviar un missatge de confiança després de la derrota de dimarts de l'equip a Paris (4-0) a l'anada dels vuitens de la Lliga de Campions. " Que ningú pensi que aquesta plantilla no vol competir. Tenim la final de la Copa del Rei, lluitarem a la Lliga i ja parlarem de la remuntada a la tornada davant el PSG", ha explicat. El president blaugrana també ha donat el seu suport a Luis Enrique Martínez, que també acaba contracte a l'estiu.

" La prioritat és que l'entrenador segueixi. A l'abril ja parlarem del seu futur, ara hem de pensar en la competició. "No hi ha un pla B per substituir-lo", ha volgut aclarir. Bartomeu tampoc ha volgut valorar l'actuació d'alguns dels jugadors que han estat qüestionats les últimes setmanes. "Això és un joc d'equip", ha conclòs.