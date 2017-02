Bartzokas: "No he pensat en rendir-me, sóc un lluitador"

Tot i la quarta derrota consecutiva a l'Eurolliga davant el Galatasaray (62-69), que allunya el seu equip dels 'play-off' de la competició, l'entrenador del Barcelona, Georgios Bartzokas, ha afirmat que no pensa rendir-se.

El preparador grec ha reconegut que al seu equip li està faltant molta "confiança" i i va instar els seus jugadors a estar "junts" per sortir de la mala dinàmica que encadenen marcant-"objectius a curt termini". "No he pensat en rendir-me, sóc un lluitador. Sóc aquí per ajudar els jugadors a trobar la confiança que han perdut", ha assenyalat en la roda de premsa posterior al partit disputat al Palau Blaugrana.

En qualsevol cas, Bartzokas va puntualitzar que aquesta "temporada de transició" servirà perquè el club "s'adoni quins jugadors poden estar en la pròxima pàgina del Barça", si bé va matisar que a l'equip encara li "queden coses per fer amb vistes al que queda de curs ". El tècnic no ha volgut parlar de la multa rebuda pel baix rendiment de l'equip, afirmant que "en les famílies hi ha coses que es queden dins de la família, de manera que per a nosaltres és una situació interna i no vull parlar-ne en públic ".

Sobre el partit, va reconèixer que el seu equip ha jugat amb "molta pressió", cosa que es va demostrar amb la falta d'encert des de la línia de 6,75 metres i els problemes amb els tirs lliures. "És una nit molt dura perquè ens hem adonat que l' Eurolliga és molt dura per a nosaltres. Només puc dir que necessitem estar junts. No puc dir que no hem lluitat, però la pressió ens ha costat aquesta victòria", ha declarat.