Buscant l’estratègia correcta per a Neymar

El Barça no tira encara la tovallola i preveu esgotar tots els recursos possibles perquè Neymar pugui jugar el clàssic contra el Reial Madrid del dia de Sant Jordi. Els serveis jurídics estan treballant per trobar una estratègia que permeti al brasiler esquivar la sanció de tres partits que li ha imposat el Comitè de Competició. Per ara, el club ha confirmat que presentarà el recurs a Apel·lació però no ha especificat el dia. En té deu d’hàbils a comptar des de dimarts, quan va rebre la notificació. “Serà dins el termini però encara no diem quan. No volem desvelar l’estratègia per no donar pistes”, diu una veu autoritzada del club.

D’entre les diferents possibilitats que ha estat estudiant l’entitat blaugrana hi ha no presentar el recurs d’Apel·lació fins després del clàssic. Encara que sembli contradictori, aquesta fórmula obriria la porta a demanar la suspensió cautelar de la sanció. Seria una via d’esquivar momentàniament el càstig i aconseguir que Neymar jugués el dia 23 al Santiago Bernabéu.

“És una possibilitat real, tot i que no se’n pot assegurar l’èxit”, diuen diversos experts en dret esportiu i administratiu. Aquesta via -que el club ni afirma ni desmenteix- passaria per demostrar dues coses. La primera és el principi del bon dret, és a dir, que el Barça i el futbolista facin veure al jutge de Competició que poden tenir raó en la queixa. La segona és acreditar un dany irreparable, al·legant que si al final Apel·lació retira la sanció a Neymar però aquest ja s’ha perdut el clàssic, ha suposat un greuge per al Barça.

“Si es confirma aquesta estratègia, el principal problema que hi veig és que el Comitè de Competició va revocar els arguments del Barça amb contundència”, explica el jurista Xavier-Albert Canal analitzant la resolució dictada dimarts. Per tant, considera “difícil” que s’obtingui la cautelar repetint els mateixos arguments, tret que el club pugui al·legar que els aplaudiments de Neymar “no s’han de jutjar segons l’article 117 del codi disciplinari [desconsideració, que es castiga amb un mínim de dos partits] sinó amb algun altre que no comporti cap partit de sanció”.

A l’espera de si l’estratègia del Barça té èxit, Neymar no pot jugar els tres pròxims partits de Lliga. Un per l’expulsió a Màlaga i dos més per haver aplaudit l’assistent mentre abandonava el camp. Això vol dir que es perd, per aquest ordre, els partits contra la Reial Societat, el Reial Madrid i l’Osasuna.