Busquets i Iniesta, més de 400 partits manant al centre del camp

Tot va començar un 13 de setembre del 2008. Aquell dia, el Barça va punxar al Camp Nou contra el Racing de Santander (1-1), però Pep Guardiola va sorprendre donant la titularitat a Sergio Busquets. El tècnic de Santpedor ja l’havia fet debutar a Tercera Divisió amb el filial uns mesos abans. Llavors li feia broma afirmant que no semblava fill del seu pare, el porter Carlos, perquè jugava molt bé a futbol. Però aquell 13 de setembre, el Barça portava 1 punt després de dues jornades contra rivals tous (Numància i Racing) i la gent estava preocupada. Busquets va ser de les millors notícies en un partit en què curiosament Andrés Iniesta va ser suplent. Menys de deu anys després, Busquets ja és el vuitè futbolista amb més partits oficials de la història del Barça després de superar, amb el seu 422è partit, Guillermo Amor en la classificació dels homes que han defensat aquests colors més cops. La llista la lidera Xavi Hernández (767) per davant, precisament, d’Andrés Iniesta, que ahir va arribar als 621 partits oficials amb el Barça.

700 partits d’Iniesta

“Els que marquen diferències, més enllà de la tàctica, són els jugadors, els noms, al Barça”, va dir Jorge Sampaoli sobre un equip que va brillar gràcies als gols dels davanters però que va controlar el partit al mig del camp amb una exhibició d’aquests dos homes. Iniesta, de fet, no va perdre ni una sola pilota en tota la primera part, en què va ser el jugador que va tocar més pilotes. I ho va fer el dia que arribava als 700 partits amb el Barça, sumant 79 amistosos als 621 partits oficials. Plegats, Busquets i Iniesta van establint nous rècords, van fent història. I cada dia tenen motius de celebració. “Ell representa la història del futbol, la capacitat de convertir un esport com el futbol, molts cops poc elegant, en un espectacle molt bonic. És com un pintor. Un exemple per a tots els nens del món, per a totes les persones. No té mai un mal gest, una mala actitud”, va dir d’Iniesta Luis Enrique, que va admetre: “Tinc clar que vol seguir jugant molts partits al Barça, i el cuidem per aquest motiu”.

Busquets, per la seva banda, va ser qui va recuperar més pilotes durant els primers 45 minuts. Després es va relaxar, com tot l’equip, en una segona part en què va veure la targeta groga. “Són jugadors d’un nivell molt alt. Quan juguen així, et costa molt ser protagonista”, es queixava el visitant Sarabia, en un exercici d’admissó dels mèrits de l’adversari.

Demà passarà pel quiròfan Rafinha

Rafinha passarà demà pel quiròfan per sotmetre’s a una artroscòpia que ha de determinar el temps de baixa que estarà després de lesionar-se al menisc dret contra el Granada. El blaugrana serà examinat pel doctor Ramon Cugat, que ja el va operar quan es va trencar els lligaments, sota la supervisió del metge del Barça Ricard Pruna. En funció del que es trobin els especialistes, es decidirà l’actuació i es fixaran els dies de recuperació. En principi, serà un mínim de tres setmanes, i en el pitjor dels casos, tot el que queda de curs.