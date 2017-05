Canvi d’etapa: el Barça busca l’esglaó després de Xavi Llorens

Fa tot just una setmana, Xavi Llorens conversava amb Santi Fernández a les instal·lacions del CN Sabadell. El tècnic del Barça, que ahir va fer oficial que deixa el càrrec a final de temporada per fer feina “d’oficina” al projecte de La Masia 360, recordava a l’exentrenador de l’Espanyol les golejades que va haver de patir en els seus inicis (7-0 i 7-1 eren els marcadors més habituals), quan les blanc-i-blaves marcaven el ritme del futbol femení a Catalunya i les blaugranes eren un projecte en construcció. Ara, deu anys després, Llorens se’n va en una situació ben diferent. “És el moment idoni per deixar pas a gent nova, amb més il·lusió que jo. Ara és quan som millors, més competitives, i quan tothom ho està veient”, va verbalitzar.

“Ha sigut l’ànima del futbol femení d’aquesta casa. És qui ha fet la transició d’un equip amateur a un de professional”. Amb aquestes paraules, el director de les seccions professionals, Albert Soler, elogiava la feina de Llorens al capdavant del primer equip femení del Barça des del 2006 i explicava les noves responsabilitats que tindrà: liderarà l’àrea d’esport femení de La Masia 360. Coordinarà els processos de professionalització de la resta de seccions femenines que té el club. “Fem una aposta decidida i ferma per l’esport femení i volem aprofitar el coneixement i l’experiència del Xavi en un àmbit en què no és fàcil trobar experts i especialistes”, va insistir Soler.

A pocs dies de jugar-se la Lliga

La marxa de Llorens és una decisió “consensuada, meditada i parlada amb molta tranquil·litat”, segons va aclarir el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, que no va concretar detalls de qui el rellevarà però va deixar clar que la cadira a la banqueta culer ara és “un privilegi i un repte” per a qui l’ocupi. Especialment si l’equip resol a favor seu el títol de Lliga que es juga aquest dissabte davant l’Atlètic de Madrid al Miniestadi (17.15h, Gol). Una victòria permetria al Barça recuperar el tron de campió que va perdre l’any passat.

La Lliga i la Copa de la Reina són els reptes que centraran l’energia d’un Llorens que no va negar el “cansament” de tanta “pressió” i que va afirmar que, anunciant-ho ara, s’havia tret “un pes de sobre”. El tècnic accepta la nova etapa amb la satisfacció de deixar un equip que és la referència a Espanya i a Europa. “Quan jo començava i trucava a les jugadores, no volien venir al Barça. Ara volen venir totes”, va recordar. Emocionat i nerviós al començament, va trobar en la perspectiva de la dècada viscuda el millor consol per marxar entre els aplaudiments de les jugadores, presents ahir a la sala. “Quan vaig arribar vaig haver de canviar moltes coses que no s’estaven fent bé. Sabíem que baixaríem, de vegades és bo baixar un esglaó per després pujar-ne dos. Hem crescut pas a pas, però sense pauses. Volíem consolidar el femení i ho hem fet”. El pas que farà el nou Barça sense Llorens vol ser pujar el següent esglaó.

Més mediàtiques i més ambicioses

Xavi Llorens, acompanyat de tota la plantilla i el cos tècnic, va celebrar que el futbol femení sigui cada cop més mediàtic. “Abans sortien notícies per enfonsar encara més les noies i ara es parla dels nostres èxits. Vol dir que s’estan fent les coses bé”. Tan bé que clubs milionaris tempten les jugadores del Barça, com intenta fer el PSG amb la golejadora Jenni Hermoso. No és l’única amb opcions de marxar a l’estranger l’any que ve. El club ha iniciat ja les converses de renovació amb les futbolistes, a qui intentarà seduir amb un nou projecte més ambiciós.