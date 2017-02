Cavani, el golejador que no volia seguir a l’ombra d’Ibra

No hi pot haver dos galls en un galliner. És la cantarella que sempre acompanya els conflictes d’ego als vestidors de futbol, i és una cantarella que es fa especialment certa si els galls tenen les personalitats -i aspiracions- d’Edinson Cavani i Zlatan Ibrahimovic. Laurent Blanc, el tècnic a qui Unai Emery va substituir a l’estiu, va patir en la gestió de grup al París Saint-Germain tot el curs passat i l’únic que va poder fer va ser anar guanyant temps. La situació va arribar a ser insostenible després de les vacances de Nadal, perquè el distanciament entre els dos jugadors era tan públic que els mitjans van posar sota la lupa cada picabaralla que els implicava. Es van conèixer reunions entre Ibra i altres pesos pesants com Thiago Silva i Motta amb el tècnic, així com les pressions del representant de Cavani, que va anar filtrant diverses ofertes per deixar l’entitat de manera imminent.

I tot s’ha acabat resolent de la manera que, atès el rendiment del davanter uruguaià, més el beneficiava a ell i més podia servir-li al PSG. La marxa d’Ibrahimovic al Manchester United ha donat tots els galons ofensius a Cavani, que s’ha reubicat al centre de l’atac parisenc. El canvi de posició ha catapultat les seves xifres golejadores: “És tan resolutiu com havia demostrat en altres equips on actuava de nou ”, va comentar ahir Luis Enrique. És tan determinant que és, de llarg, el futbolista amb més pes anotador d’un equip a les grans lligues d’Europa. Marca el 50% dels gols del PSG a la Ligue 1 i un 46% a la Champions. Només Messi, i només a Europa, té més influència que Cavani en el rendiment golejador del seu equip. Ni tan sols l’atraient Ibra rondava aquestes xifres (38%).

Cavani marca, ara, el doble de gols que abans, quan se sentia arraconat a la banda. Participa menys del joc combinatiu (fa la meitat de passades) però té una presència constant a l’àrea, on, pilota que caça, pilota que probablement converteix en gol. El seu 58% d’encert de cara a porteria supera el del seu compatriota Suárez (55%) i iguala el de Messi (58%). I més ara, que ningú li fa ombra.