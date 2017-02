Cillessen aprofita la Copa per fer-se estimar pels aficionats

Quan Gerard Piqué va cometre el penal, va començar el joc psicològic entre Gameiro i Cillessen. El francès, primer, va haver de convèncer els seus companys que el xutaria ell. Griezmann s’hi va acostar, però Gameiro, amb el cap baix, va dir-li que ho faria ell. I l’exdavanter del Sevilla va situar la pilota al punt de penal. Però quan va aixecar el cap va trobar-se amb el somriure de Cillessen. I, segurament, Gameiro no s’ho esperava. El porter holandès, que al seu país tenia la fama de no ser gaire especialista en l’art d’aturar penals, va somriure d’una manera una mica forçada, amb tota la intenció d’intimidar un jugador que aquesta temporada no està trobant el camí del gol. I, efectivament, Gameiro va fallar, xutant per sobre del travesser. Cillessen, eufòric, ho va celebrar com si l’hagués aturat ell.

"No hem fitxat Cillessen perquè sigui alt, ros i guapo, l’hem fitxat perquè és un gran porter” Luis Enrique Tècnic del Barça

I tenia raons per celebrar-ho. Aquest tot just era el segon penal de tota la seva carrera que no acabava en gol. Entre l’Ajax d’Amsterdam i la selecció holandesa, a Cillessen li havien xutat 28 penals fins ara, i només n’havia aturat un. Els altres 27 els havia recollit del fons de la porteria. “No l’hem fitxat perquè sigui alt, ros i guapo, l’hem fitxat perquè és un gran porter”, va dir Luis Enrique. “Ens ha ajudat molt quan tocava patir, ha fet bones aturades i ha demostrat el seu bon nivell”, admetia Suárez, que havia imposat la seva llei a l’àrea adversària. A l’àrea blaugrana havia manat un Jasper Cillessen que ha passat de ser un desconegut per als seus espectadors a sentir com l’estadi cantava el seu nom gràcies a les aturades que van evitar els gols visitants. “Era un partit per patir i s’ha fet”, admetia Luis Enrique, que també va destacar el bon partit d’un Cillessen que s’ha anat consolidant a la Copa. Encaixant gols, cert, però rebent molts més xuts dels que sol rebre el Barça. Als 30 minuts de partit contra l’equip de Simeone, per exemple, ja li havien fet tres xuts. Els havia aturat tots.

Però l’impacte de Cillessen va més enllà de les seves aturades. La pressió alta de l’Atlètic de Madrid gairebé va ensorrar els somnis del Barça en un primer temps en què Luis Enrique va admetre que l’equip havia tingut “por”, però el seu porter va aturar els xuts i va ser dels futbolistes més efectius amb la pilota als peus. Només una de les 23 pilotes perdudes per l’equip als 30 minuts de joc havia sigut una passada de Cillessen, i va ser en un dels llançaments llargs directes a Suárez que va aconseguir fins i tot modificar la manera de defensar dels adversaris. En total, Cillessen va fer 16 passades, 7 a la primera part i 9 a la segona, i 15 van acabar a bon port.

Ara Cillessen serà el porter titular de la final i buscarà guanyar una Copa per primer cop. A Holanda va guanyar lligues i una Supercopa amb l’Ajax, però mai una Copa. I ho farà després d’haver vist com, per fi, un penal no acabava al fons de la porteria. Curiosament, aquesta temporada al Barça li han xutat tres penals. Un a Bravo, un a Ter Stegen i un a Cillessen. I cap ha acabat en gol.