Cillessen, dues setmanes de baixa

Jasper Cillessen té una lesió al soli de la cama esquerra i estarà de baixa dues setmanes. Ho ha confirmat el Barça aquest divendres a través d'un comunicat.

El porter holandès, doncs, es perdrà segur els dos partits de Copa contra l' Athletic Club i tampoc estarà disponible per jugar al Madrigal contra el Vila-real, el 8 de gener. En el millor dels casos, Cillessen podria tornar a jugar el dissabte 14 de gener, en la visita del Las Palmas.

[COMUNICAT MÈDIC] Jasper Cillessen té una lesió al soli de la cama esquerra. Més informació: https://t.co/cdH1NXHebY pic.twitter.com/DpJmFQOzWD — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 30 de desembre de 2016

El Barça ha tornat a la feina aquest divendres 30 de desembre després de les vacances de Nadal. No hi havia, però, tots els futbolistes. Els quatre jugadors sud-americans ( Suárez, Messi, Neymar i Mascherano) tenen permís per tornar a la feina el dia 2 de gener. En canvi, sí que ha tornat Gerard Piqué, que havia començat les vacances uns dies abans que els altres companys (igual que Messi, Neymar i Suárez), ja que anava de vacances a Colòmbia amb la família de la seva parella.