El Comitè d'Apel·lació desestima el recurs per Neymar

El Comitè d'Apel·lació ha desestimat el recurs per Neymar. L'últim recurs del Barça perquè el davanter pugui disputar el clàssic serà aconseguir aquest divendres la cautelar del TAS.

El Comitè de Competició va sancionar Neymar amb tres partits sense jugar, un per l’expulsió contra el Màlaga i dos més per haver aplaudit el quart àrbitre mentre marxava del camp.

El jugador brasiler ha estat inclòs en la llista de les cent persones més influents difosa per la revista nord-americana 'Time' , que recull una breu semblança d'ell signada per David Beckham. Simone Biles o Tom Brady són altres dels esportistes que hi apareixen.