El Comitè Tècnic d’Àrbitres estudia sancionar Piqué

Ahir, 24 hores després de perdre a Bilbao, encara cuejaven les crítiques de Gerard Piqué sobre l’arbitratge de Fernández Borbalán contra l’Athletic en què es queixava dels “dos penals clars” no assenyalats a favor del Barça i l’agressió d’Aduriz no castigada. “Ja sabem com funciona això”, va dir el central a TV3. Des de la cadena Cope s’assegurava ahir que el Comitè Tècnic inclourà aquest tema en la reunió de dilluns per avaluar si el central mereix, o no, una sanció, ja sigui de partits o econòmica. “És el dia de Reis, venim aquí a jugar a futbol, deixem els nens i no tenim l’experiència de ser a casa per veure com arriben els Reis. Venim i volem jugar a futbol i no a la ruleta, que és el que provoca aquest tipus d’arbitratges. A vegades és negre, a vegades vermell. Ja vam veure el Madrid-Sevilla. Esperem que el nivell [dels àrbitres] pugi una mica i es posi a l’altura del que són aquestes competicions”, va ser l’altra part de la resposta.

Minuts més tard, a través de Twitter, el central també va apuntar al programa Estudio Estadio de Televisió Espanyola per dues enquestes: una sobre una teòrica falta de respecte per la desconvocatòria d’alguns cracs contra l’Hèrcules i l’última per preguntar a qui havia perjudicat més l’àrbitre, si al Barça o a l’Athletic. Preguntat per això, Zinedine Zidane va evitar “entrar en aquests debats” i es va limitar a valorar com a “molt difícil” la tasca dels àrbitres.