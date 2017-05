Una Copa més per al japonès antimadridista

“Soc antimadridista”. No calia que ho verbalitzés. Les tres bufandes que portava penjades a l’esquena com si fossin una capa de superheroi japonès així ho certificaven. El David va tornar una vegada més de Tòquio per veure com el seu Barça aixecava una nova Copa, com el públic del Vicente Calderón tornava a xiular amb força l’himne espanyol, com l’afició de l’Alabès demostrava que aquesta final era especial per a ells, mentre al costat culer és notava que la panxa està molt plena després d’uns últims anys d’exuberància.

Cada any des de l’any 1998, quan va descobrir al Camp Nou el futbol i el seu amor pel Barça, aquest japonès de 40 anys ve quatre o cinc cops a Europa per veure el seu equip. No només a Barcelona, també a les finals, com la de Berlín del 2015 o la d’ahir a Madrid. Però el seu sentiment culer s’ha transformat aquests últims anys cap a un antimadridisme sentit i sincer. La seva carta de presentació mira més cap al Bernabéu que cap al mateix Camp Nou. En una bufanda commemorativa d’un duel contra el Cadis hi duia l’escut i el nom del Madrid guixat. En la segona, la central, un enorme “Txérixev, t’estimo” que la gent li cantava quan passava pel seu voltant i ell corresponia amb un ball solitari. La tercera, el 4 a 0 de l’Alcorcón al Madrid el 2009 a Santo Domingo.

Tot un personatge que no va passar desapercebut. Aquest peculiar japonès que la gent es mirava amb incredulitat per la fan zone del Barça, va ser un dels poc menys de 20.000 seguidors culers que van desfilar ahir per un Calderón que no es va omplir del tot. La gran festa del futbol espanyol, el dia més màgic per a la majoria, i la tribuna de l’estadi matalasser, en el dia del seu comiat, tenia espais enormes sense afició. I això que Vitòria es va bolcar amb la seva final. A les graderies van guanyar els bascos, lliurats en l’intent de sumar el seu primer títol, tot i ser conscients de la superioritat futbolística del Barça. Tot i la derrota final, ningú els va privar de la festa, i pràcticament 25.000 vitorians van envair Madrid buscant el miracle i vibrant més que mai amb el gol de Theo.

Tot i la minoria culer, es va repetir l’escena habitual dels últims anys en aquesta cita: xiulada sonora de l’afició, tant basca com catalana, quan va sonar l’himne espanyol, mentre les autoritats i el rei Felip s’ho miraven amb seriositat des de la llotja. I també hi va haver estelades -alguna de requisada, però poques-, tot i que van conviure amb moltes banderes espanyoles que lluïen els seguidors del Barça vinguts de fora de Catalunya.

Detencions i agressions

Els principals problemes de seguretat es van produir en la prèvia, tot i que el gran desplegament policial va evitar que fossin molt importants. Hi va haver cinc detinguts per haver assaltat un comerç a prop del Calderón -membres dels Boixos Nois, segons la Delegació del govern de Madrid- i tretze seguidors van ser identificats per aquest mateix motiu. Al barri de la Latina hi va haver una agressió de radicals del Barça a un grup de seguidors de l’Alabès, que van rebre assistència d’aficionats blaugranes segons alguns testimonis. Fonts del club català, però, feien una lectura positiva de la jornada d’ahir a Madrid, ja que no es van veure bengales a la fan zone i sobretot no es va produir la temuda trobada entre grups ultres que havien alertat els cossos policials després del que va passar en el partit de Lliga a Vitòria. Al febrer una cinquantena de radicals del grup Iraultza van agredir una vintena de seguidors del Barça i van ferir-ne un amb un trau al cap.