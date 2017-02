Crida a la reacció contra el Leganés

Cap intenció d’amagar que ha sigut una setmana dura. Cap intenció, tampoc, de suavitzar l’impacte d’un resultat dolorós contra el París Saint-Germain que ahir Luis Enrique definia de “cop dur”. Però, sobretot, el Barça té tota la intenció de demostrar que s’ha de girar full i que l’única manera de fer oblidar el 4-0 de la Champions passa per oferir la millor imatge possible en Lliga contra el Leganés avui al Camp Nou (20.45 h, Movistar Partidazo). Serà en horari europeu, tancant la jornada de diumenge i després de saber que el Reial Madrid no va fallar contra l’ Espanyol ahir al Bernabéu i, per tant, amb poc marge d’error per als blaugranes.

Tot és pressió afegida a Can Barça, però Luis Enrique es va encarregar de recordar que la situació no és nova per a l’equip, habituat a les reaccions “exagerades” després de cada mal dia i a situacions límit. N’hi ha hagut més dels que voldria el vestidor i en són conscients a Sant Joan Despí. “Som els primers que fem autocrítica, som els primers que volem millorar, som els primers que busquem solucions”, deia l’asturià, però també afegia que, per corregir coses i tapar forats, calen més sessions d’entrenament que les que està podent fer l’equip en aquesta fase de la temporada, en què pràcticament només pot tenir dies de recuperació i suaus dosis de prepartit.

Després del Leganés serà, justament, quan el grup tornarà a tenir una setmana neta abans del pròxim compromís, una situació que no ha pogut viure encara des que va començar l’any, per les diferents rondes de Copa del Rei i per l’anada de la Champions, i que està pagant amb una versió més de supervivència que d’ autoritat futbolística.

Aïllar-se de les crítiques

Però res del que s’hagi publicat o dit en els últimes dies sobre el joc de l’equip desestabilitzarà Luis Enrique, que s’ha aïllat d’unes crítiques que l’afecten “zero” i que, va dir, fent broma, ha esquivat “jugant al parxís” amb la seva dona. “No m’acosto a deu metres d’una televisió o d’una ràdio ni borratxo. Mai us escolto ni us miro”, va etzibar a la sala de premsa. L’entrenador blaugrana se sent “avalat per la feina” i no creu que les coses siguin “blanques ni negres”, sinó que hi veu “un ventall de grisos molt ampli”. Ell prefereix quedar-se amb els aspectes positius i evolucionar des d’aquesta anàlisi. De fet, serà tot això, i en cap cas un mal resultat, “ni deu ni 38”, el que resoldrà si renova o no. Encara no ho té decidit.

No són qüestions que afectin ara el tècnic, ocupat en la difícil tasca d’aixecar la moral de l’equip després d’uns dies de desànim. La desitjada remuntada contra el PSG és una possibilitat que Luis Enrique va intentar no fer sonar com una opció remota, però és un horitzó que prefereix no mirar de moment perquè “encara s’han de jugar quatre partits abans” del duel de tornada. I per això cal aparcar el malson de París i ubicar-se a la Lliga, recordar que ara la prioritat no es diu ni Rabiot, ni Cavani, ni Di María, sinó que es diu Leganés. I serà un rival complicat, sobretot, per les moltes variants que té i que fan especialment incert el seu plantejament d’avui al Camp Nou. “Els partits no tenen mai una sola cara, el rival et pot pressionar o et pot esperar al seu camp. No sé quin Leganés veurem”.

Sense Busquets ni Mascherano

Luis Enrique només sap que necessita veure-hi un bon Barça i que ho haurà de fer sense Sergio Busquets, que va veure la cinquena groga del cicle la setmana passada contra l’Alabès i, molt probablement, també sense Javier Mascherano, que segueix recuperant-se de la lesió al bíceps femoral. Ahir l’argentí s’entrenava individualment i difícilment entrarà en la llista de convocats, que se sabrà avui. Tampoc sembla que hi hagi d’arribar Arda Turan, amb molèsties a l’adductor. Piqué, amb quatre grogues, podria descansar també per no comprometre la seva presència al Calderón la pròxima jornada.

De fet, tenint en compte la situació i el precedent en terres madrilenyes de la primera volta, no és descartable una defensa de tres i un esquema totalment ofensiu, amb Rafinha i Jordi Alba de carrilers. Potser, fins i tot, podria ser el primer dels pròxims experiments per imaginar per on poden anar els trets contra el París Saint-Germain. Perquè la Lliga és la Lliga, però avui el soci blaugrana voldrà començar a testar si l’equip té, o no, capacitat per fer quatre gols el 8 de març.