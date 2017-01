Cristiano: "M'hagués agradat que vinguessin Messi i els altres jugadors del Barça"

Cristiano Ronaldo, guanyador del premi 'The Best' al millor futbolista del 2016, ha lamentat l'absència de Leo Messi i dels altres jugadors del Barça a la gala de la FIFA en què s'ha lliurat el guardó.

"M'hagués agradat que vingués Messi i els altres jugadors del Barça, però tenien partit", ha expressat el davanter del Reial Madrid, que s'ha imposat a la votació final amb el 34,54% dels vots, per davant de Leo Messi (26,42%) i de Griezmann (7,53).

La gala ha estat marcada per l' absència dels jugadors blaugrana, que a última hora han decidit no viatjar a Zuric al·legant que tenien partit de Copa. De fet, els futbolistes s'han disculpat a través d'un missatge de vídeo del capità Andrés Iniesta: "Tenim un partit per a nosaltres transcendental. No hi podem ser".