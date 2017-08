Dembélé i Coutinho, pendents de les clàusules

Recta final del mercat de fitxatges i el Barça segueix amb la feina per fer. La direcció esportiva manté obertes les negociacions per fitxar Ousmane Dembélé, del Borussia Dortmund, i Philippe Coutinho, del Liverpool. Les dues operacions, però, no van en la direcció que agradaria al club, ja que cap dels dos clubs està disposat a rebaixar les seves pretensions econòmiques. El Liverpool ja va rebutjar divendres una tercera oferta blaugrana, en considerar que les diferents clàusules que proposava el Barça per tancar aquest fitxatge no eren correctes. El Liverpool vol cobrar uns 130 milions d’euros pel brasiler, i el Barça ofereix un fix d’uns 100 milions d’euros, que només arribaria als 130 en cas de complir-se clàusules que a Liverpool consideren improbables, com que Coutinho guanyi la Pilota d’Or o més d’una Champions en quatre anys.

Si el Liverpool segueix ferm, el Borrussia Dortmund també. El seu director esportiu, Michael Zorc, va afirmar ahir: “Tenim una posició clara, una demanda. Si es compleix, Dembélé marxarà. En cas contrari, es quedarà”. El francès segueix apartat de l’equip, castigat, en una operació que ha provocat tant enrenou a Alemanya, que un dels caps del Bayern, Uli Hoeness, va afirmar ahir: “Si darrere aquesta actitud de Dembélé s’hi amaga el Barça, m’hauran caigut als peus”. El cas és similar al de Coutinho, ja que el Barça ha ofert uns 85 milions fixos que arribarien als 130 amb clàusules que es negocien una a una ara mateix. Unes clàusules que el Dortmund, que vol arribar als 95 fixos i a 150 en total, considera que no es podrien complir.

El Barça, doncs, no descarta altres noms. S’ha ofert de nou l’argentí Ángel Di María, de 29 anys. L’exjugador del Madrid vol abandonar el PSG, però el Barça ha prioritzat Dembélé i Coutinho. Més encaminada sembla la possibilitat de fitxar el migcampista ivorià Jean Michaël Seri, del Niça. Jugador creatiu, val 40 milions d’euros i inicialment no va acabar d’agradar a Pep Segura. Els mals resultats a la Supercopa, però, han fet canviar d’opinió una direcció esportiva que encara no ha presentat cap oferta al Niça per l’ivorià, i que segueix treballant per incorporar en els pròxims dies Dembélé i Coutinho.