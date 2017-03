Dijous es coneixeran els actes d'homenatge a Johan Cruyff

El dijous 23 de març es coneixeran detalladament els actes d'homenatge a Johan Cruyff. El club i la família ho anunciaran de forma conjunta coincidint amb la vigília de la seva mort (24 de març) en un acte públic a l'Auditori 1899 (12 h), on hi haurà la presència de Jordi Cruyff –per part de la família–, i del president del Barça Josep Maria Bartomeu i del vicepresident Jordi Cardoner en representació del club.

El Barça no ha volgut donar pistes sobre quins seran aquests actes. El portaveu, Josep Vives, només ha dit que hi haurà "una sorpresa agradable" en l'acte. "Hem treballat en silenci, amb discreció, colze a colze amb la família per honorar la memòria històrica de Johan Cruyff", ha explicat Vives, qui ha volgut desmentir que hi hagués cap tipus de fricció amb la família de l'Holandès Volador pel fet que s'hagi tardat un any en conèixer els detalls de l'homenatge. "El 'timming' el marca la situació, el moment. No és un tema que es pugui tractar de forma capriciosa. Ningú pot posar en dubte que la relació entre el club i la família de Johan Cruyff és esplèndida".