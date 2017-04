Dybala, de no poder tenir una pilota a la Champions en 5 anys

Paulo Dybala plorava com un nen al mig de la gespa. Plorava tant, que jugadors del San Lorenzo el volien consolidar sense fortuna. “No ploris, ets jove, a tu et tocarà celebrar molts títols”, li va dir el seu tècnic, Darío Franco. Aquell juliol del 2012, l’Instituto Córdoba acabava de perdre la promoció per pujar a Primera contra l’històric San Lorenzo de Almagro, que al seu torn evitava el descens. Entre els càntics de l’afició local, el jove Dybala, titular amb 19 anys, no podia deixar de plorar, ja que es volia acomiadar del seu club amb un ascens, ja que pocs dies després li tocava volar cap a Itàlia, perquè el Palerm ja havia pactat pagar 12 milions per obtenir els seus serveis. Així, entre llàgrimes, es va acomiadar del futbol argentí. Sense haver debutat a Primera.

Cinc anys després, Paulo Dybala acaba de renovar amb la Juve i és un dels grans noms del moment, en part gràcies als dos gols que li va fer al Barça en el partit d’anada. Amb 22 anys, Dybala no ha deixat de millorar cada temporada. Quan va debutar a Segona amb l’Instituto, va esdevenir el golejador més jove de la història del club, superant Mario Kempes, aquell golejador que seria campió del món el 1978 i triomfaria al València. De fet, amb 18 anys va encadenar sis jornades sense marcar i quan va fer el seu segon hat trick, contra el Desamparados, no es va poder quedar la pilota de record, ja que per estalviar pilotes, el seu club li va demanar que la tornés quan ja l’havia demanat a l’àrbitre per guardar-la a casa. “Ha treballat molt per arribar tan lluny, molt. S’ho mereix tot”, diu Santos Turza, el seu descobridor un dia d’estiu del 2003 a la ciutat esportiva de La Agustina, un recinte vell als afores de Córdoba.

Tot havia començat el 2003. Amb 10 anys, Paulo va ser apuntat pel seu pare a una prova que organitzava l’Instituto per fitxar jugadors. La família Dybala, amb sang polonesa i italiana, vivia a Laguna Larga, uns 50 quilòmetres al sud de Córdoba, al centre de l’Argentina. L’Adolfo, el pare, que havia jugat de manera amateur, estava convençut del talent del nen i va decidir que calia fer aquella prova, coordinada per Turza. “Era menut, però ràpidament va quedar clar que tenia futur. En pocs minuts li vaig dir al pare que el nen es quedaria amb una sola condició: no podia tornar a venir amb una samarreta del Boca Juniors. El nen va venir a fer la prova de l’Instituto amb la samarreta del Boca!”, recorda Turza, un d’aquells entrenadors de categoria inferior amb gorra, xandall i panxeta.

La mort del pare

Amb 10 anys, Dybala va fitxar per l’Instituto i el seu pare cada dia l’acompanyava fins a Córdoba i l’anava a buscar. Però quan el jugador en tenia 15, Adolfo Dybala va morir. Va ser un cop molt fort, ja que el pare era qui l’aconsellava, qui li deia que s’havia de cuidar molt, qui el feia anar pel bon camí. La mort va enfonsar el noi, que va decidir abandonar l’Instituto per quedar-se al Newell’s de Laguna Larga, un equip menor, a prop dels seus. L’Instituto va saber com actuar. Turza el va anar a veure uns quants cops, li va dir que esperarien i sis mesos després li van oferir anar a viure a la residència de jugadors que tenien a Córdoba. Dybala ho va acabar acceptant, aconsellat pels seus dos germans grans, i malgrat que s’enyorava dels seus -ara la major part de la família viu amb ell a Torí-, al cap de menys de dos anys debutava amb el primer equip, i aquella temporada jugava contra l’històric River Plate, quan els millonarios van caure a Segona. Ell, que a casa era aficionat del Boca, va tocar el cel, però al final de la temporada, per ben poc, l’Instituto no va poder pujar de manera directa, i es va jugar l’ascens en aquella promoció, que perdria contra el San Lorenzo.

Batejat com la Joya pel periodista del diari La Mañana de Córdoba Marcos J. Villalobo, Dybala va arribar a Europa per la via ràpida, fitxat pel Palerm, l’equip sicilià que s’havia especialitzat a fitxar jugadors sud-americans per després poder-los vendre a més bon preu, com Pastore, Cavani i Franco Vázquez. Al Palerm s’hi va estar tres anys fins que va ser fitxat a cop de talonari per la Juve, on tothom el coneix precisament com la Joya. Amb 23 anys, Dybala acaba de renovar i és un dels objectius de mercat del Barça, on podria jugar, si un dia fitxa, acompanyat del futbolista a qui més admira, Leo Messi. Es van conèixer per primer cop quan Dybala va anar convocat amb l’absoluta per primer cop i en entrar a la sala de massatges de la Ciutat Esportiva d’Ezeiza es va trobar Messi amb els metges de la selecció, tot prenent un mate. “Va ser una sensació molt estranya”, va explicar. “ Però el Leo em va fer sentir còmode, com un més, de seguida”, deia fa uns mesos. Mesos que semblen llunyans després de veure el partit d’anada. Dybala segueix creixent.