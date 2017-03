Emery demana que els seus jugadors "respectin" el Barça

La principal preocupació d' Unai Emery abans del partit entre el Barça i el PSG és que el seu equip no doni per feta la classificació. El tècnic dels parisencs demana "respecte" per al conjunt blaugrana i espera que l'enfrontament al Camp Nou sigui "la continuació" del que es va viure a França a mitjans de febrer.

"La confiança que tinc avui amb l'equip és la mateixa que abans del primer partit, i el respecte que tinc per al Barça és el mateix avui que abans de l'anada", ha dit Emery, qui espera que el seus homes juguin amb "personalitat" al Camp Nou. "Tinc confiança en el meu equip però sempre tinc respecte pel rival. I això és el que transmeto als jugadors, que en 90 minuts poden passar moltes coses i hem d'estar preparats".

El tècnic guipuscoà ha convocat els 23 futbolistes de la primera plantilla per no donar pistes sobre la llista final. D'aquests, només sap que no podran jugar Thiago Motta i Gonçalo Gedes; i els dubtes són Di María i Rabiot, que estan pendents de la "prova" del darrer entrenament.

Emery parla de la "gestió emocional" del partit, assegura que el PSG està "llest" per rematar l'eliminatòria i relativitza la importància de la graderia, recordant que els "autèntics protagonistes" són "al terreny de joc".

Matuidi: "No tenim por de ningú"

Abans d'Emery, ha donat la seva opinió Blaise Matuidi. El migcampista ha insistit que no tenen "por de ningú", ni de Messi. "És un gran jugador, com la majoria dels jugadors del Barça. I els tenim molt de respecte, però estem confiats amb el nostre joc, amb el que som capaços de fer".

El futbolista troba comprensible l'ambient de possible remuntada que es viu a Barcelona i reconeix la "dificultat" de jugar al Camp Nou, però apel·la a la "concentració" i a la "confiança" dels jugadors del PSG en les seves possibilitats per passar ronda. "Estem preparats, igual que ho estàvem a l'anada".

Sobre el canvi tàctic del Barça, Matuidi opina que és per "tenir més la pilota, que és el que sempre ha caracteritzat al Barça" i reconeix que "els ha donat resultat" tot i que, com a contrapartida, corrent més "riscos".