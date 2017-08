Valverde: "El clàssic dels Estats Units no serveix de referència"

Ernesto Valverde disputa el seu primer partit oficial com a entrenador del Barça. I no és un duel qualsevol. Es tracta d'un clàssic contra el Reial Madrid, corresponent a l'anada de la Supercopa d'Espanya. Curiosament, a l'estiu ja se'n va disputar un altre, d'amistós, durant la gira pels Estats Units. Aquell, però, "no serveix de referència" per al Txingurri.

"Ens podem fixar en alguna cosa, però no és una referència absoluta. Ara ens estem jugant un títol i les coses són més serioses", ha comentat el tècnic blaugrana, que no ha volgut donar pistes sobre l'onze inicial. Tampoc ha expressat les seves preferències sobre quin esquema del Madrid li convindria. "Val més que no ho digui, no sigui que doni massa pistes al rival".

Tot i que a l'entorn no s'ha parlat gaire del clàssic, Valverde ha assegurat que al vestidor "se n'ha parlat molt". També considera que, en comparació amb la Supercopa que ell com a tècnic va guanyar al Barça –el 2015–, el Madrid no es veurà afectat pel desgast físic. "Llavors hi havia poc temps per recuperar-se. Ara estem parlant de dimarts a diumenge, hi ha temps per descansar".

El cas Neymar

Serà el primer partit oficial, també, sense Neymar. "Com se supleix la seva absència? No mirant enrere i pensant en el futur", ha contestat Valverde, que ha afegit que va "saber" que el brasiler se n'anava quan ho va comunicar directament al seu despatx, el dia que també ho va dir a la plantilla, el 2 d'agost. "Sí que es rumorejava i se'n parlava, també ho havia dit algun jugador. Però saber-ho del cert, aquell dia".

El tècnic no ha volgut donar cap pista sobre possibles fixatges. Només ha assegurat que ell no ha fet "cap petició concreta" i que tots els noms que surten són "qüestió de club". Només ha parlat de Sergi Roberto, de qui s'especula amb una possible sortida en funció dels migcampistes que arribin. "Ja ho valorarem. De totes maneres, Sergi Roberto és un jugador molt important per a nosaltres".

Valverde ha comentat que s'ha d'adaptar "als jugadors" que té. "L'esquema s'adaptarà als jugadors. Però el que importa és l'estil, més que l'esquema. I l'estil és el que hem de mantenir independentment que un dia juguem amb tres defenses, amb quatre o amb cinc".

En qualsevol cas, el que vol és "un equip que enganxi la gent, com ja va sent els últims anys". "Un equip que vulgui manar al partit, tant quan tenim la pilota com quan no la tenim. En el fons nosaltres vivim del fet que la gent s'il·lusioni amb el nostre joc".