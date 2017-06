Fre culer a l’intent per imposar el relat madridista

El triomf a Cardiff del Reial Madrid s’ha aprofitat des del Santiago Bernabéu per proclamar als quatre vents un nou cicle històric. L’exhibició del segon temps contra el Juventus i les tres Champions en quatre anys han portat els potents altaveus madridistes a situar aquest equip de Zinedine Zidane al nivell del d’ Alfredo Di Stéfano i Santiago Bernabéu, l’equip que va dominar Europa a finals del 50. I, de retruc, deixar clar que el Madrid ha deixat l’empremta més important del futbol europeu d’aquest nou mil·lenni.

"El Barça és l’equip més competitiu dels últims 15 anys" Pep Guardiola Entrenador del Manchester City

Aquest dilluns, però, des d’El Montanyà, embrió del que ha sigut el Barça durant els últims 25 anys, es va sortir al pas de les eufòriques proclames blanques. I ho van fer algunes de les figures més destacades de la història blaugrana recent, reunides en un torneig de golf per homenatjar Johan Cruyff. “El Barça és l’equip més competitiu dels últims 15 anys. Competitivitat significa guanyar cada setmana i en les Lligues ningú ha aconseguit aquests èxits. Crec que no hi ha hagut cap equip tan competitiu com el Barça. La Champions és més curta, pots fer vuit bons partits, però és que la Lliga és cada dia, per tant no hi ha millor equip i ho tornaran a fer”, va dir Pep Guardiola, l’ideòleg del millor Barça.

La regularitat per posar en quarantena el relat madridista, que diumenge situava Florentino Pérez al mateix esglaó que Bernabéu, i Cristiano Ronaldo per sobre de Leo Messi. L’hegemonia no la mesura només regnar a Europa, també ser el més constant cada setmana pels diferents camps d’Espanya. En l’última dècada els culers han aixecat 6 Lligues, mentre que el Madrid només 3. Per això, Guardiola va llançar un avís en direcció a la capital espanyola: “Felicito el Madrid, per descomptat, però que no es confiïn, el Barça sempre torna”.

Més taxatiu va ser fins i tot Txiki Begiristain. L’actual director esportiu del Manchester City creu que “el Barça de Pep” va ser “superior a aquest Madrid” perquè “va marcar una època en el club i va configurar un cicle al club”. “Tot i que el Madrid està guanyant molts títols, no es pot comparar”, va reblar l’home que va dirigir la secretaria tècnica del Barça entre el 2003 i el 2010. També Ronald Koeman va referir-s’hi i va frenar qualsevol intent de comparació llançat des de la capital espanyola. És massa aviat, al Madrid li falta encara recorregut i joc. Aquest Madrid “no es pot comparar amb el Barça del Pep, aquell era un equip excel·lent”. Una idea que comparteix Jordi Cruyff. Quan se li va preguntar si aquest Madrid és superior al Barça dels Xavi, Iniesta, Messi i companyia va ser contundent: “No estic d’acord amb aquesta idea”.

Això sí, tots ells van lloar el projecte esportiu d’aquest Madrid i el treball que està duent a terme Zidane, un gran gestor del col·lectiu que ha sabut canalitzar les fortes personalitats del vestidor pel bé comú. Que el Madrid no pugui comparar-se encara amb el millor Barça de Guardiola no vol dir que no tingui les bases (talent i joventut) per intentar repetir un cicle tan hegemònic.

Aval per a Valverde

En el que també van coincidir tots els exblaugranes és en el nivell d’ Ernesto Valverde per dirigir el Barça. Tots menys un Koeman que va evitar parlar-ne, i va deixar caure que ningú del club es va posar en contacte amb ell perquè entrenés l’equip a partir del 30 de juny. Koeman a banda, la resta de participants en el torneig de golf per homenatjar Cruyff van assegurar que l’ex de l’Athletic Club està capacitat per asseure’s a la banqueta del Camp Nou i recuperar la màxima competitivitat del grup. “M’encanta. És un entrenador atrevit i dinàmic. La transició la fa bé, juga des de darrere i compleix perfectament amb el perfil del Barça”, va explicar Txiki. “Ho farà bé”, va sentenciar Guardiola, que considera que els gestors blaugranes l’han encertat amb la decisió, ja que Valverde és “una persona extraordinària” que en “sap molt” de futbol.