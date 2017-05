Futbolistes amb àngel de la guarda

Andrés Iniesta ha tornat a entrenar-se amb normalitat amb els seus companys i apunta al partit de demà contra el Vila-real. El manxec ha deixat enrere un nou problema físic, unes molèsties a l’adductor de la cama dreta que el van apartar del derbi contra l’Espanyol. Ha sigut un any complicat per al migcampista de Fuentealbilla, un dels futbolistes que més es cuiden de la plantilla del Barça. Iniesta i Neymar són els dos casos de jugadors que fan un entrenament al marge del que fan a la Ciutat Esportiva sota la batuta de Luis Enrique i el seu cos tècnic. El manxec i el brasiler tenen els seus propis preparadors físics, una espècie d’àngels de la guarda que viuen exclusivament perquè els futbolistes estiguin en les millors condicions possibles.

En el cas de Neymar té dos persones a la seva disposició sempre que vulgui. En l’ampli seguici que té el jugador a Barcelona no tot són toiss, els amics inseparables que va portar del Brasil i que l’estiren per fer vida social en tot moment: també hi ha professionals com Ricardo Sosa i Rafael Martini, que van arribar el 2014 provinents del Brasil, o Álvaro Costa, fill del membre del cos tècnic Pepe Costa i home de Nike exclusivament per a Neymar. Sosa i Martini coneixien el brasiler des del 2010, quan treballaven al Santos i convivien diàriament amb ell. Abans del Mundial del 2014, Martini va viatjar fins a Barcelona per ajudar el futbolista en la recuperació d’una sobrecàrrega al peu. Va demanar un permís al Santos d’un mes, però l’experiència va ser tan gratificant per a les dues parts, que a l’agost va desvincular-se del conjunt brasiler per treballar de manera exclusiva amb el jugador. A l’octubre va aterrar Sosa per completar l’equip.

Iniesta, en canvi, diposita tota la seva confiança en Emili Ricart, un exfisioterapeuta del primer equip que va haver de marxar del club després de l’adeu de Pep Guardiola. Ricart va pagar les seves fidelitats quan Sandro Rosell va buscar un successor per al tècnic de Santpedor. El manxec acostuma a treballar tres cops per setmana amb el seu home de confiança. No sempre són exercicis de força o resistència al gimnàs de casa del futbolista, moltes vegades busquen exercicis que tenen una finalitat més emocional o psicològica que no pas física. “Alliberar el cap”, com ho defineix el mateix Ricart: “Els estats anímics fan funcionar la maquinària”. Alguns dies, tots dos marxen a córrer per la muntanya o la platja, fins i tot en algun camp de golf tranquil, buscant trencar la monotonia habitual. Aquest any Ricart ha tingut feina extra. Ha sigut una temporada complicada per a Iniesta després de dos lesions traumàtiques, dos forts cops, que haurien pogut ser molt greus, especialment el que va patir a Mestalla.

Les sessions amb Neymar també es fan majoritàriament a casa seva. “Estem tot el dia a disposició d’ell”, assumeix Martini. Durant el matí acompanyen el jugador a la Ciutat Esportiva per veure l’evolució dels entrenaments que planifica Rafel Pol, el preparador físic de l’ staff de Luis Enrique. A la tarda, si els actes comercials ho permeten, Martini fa sessions de fisioteràpia amb el davanter: “L’objectiu és que ell es recuperi ràpidament i alliberar-lo de possibles riscos de lesions, inflamacions i sobrecàrregues”. Després l’agafa Sosa per dur a terme exercicis amb pilotes medicinals, peses, anelles..., exercicis “funcionals i multiarticulars”, per complementar les activitats matinals i que a vegades també inclouen exercicis amb pilota o circuits pel jardí de casa. Una càrrega addicional destinada a millorar la “mobilitat” i “l’estabilitat” de Neymar, un jugador que, segons Martini, té un cos molt “potent” i alhora “resistent” tot i ser aparentment una figura prima i vulnerable. “Té una gran resistència aeròbica i muscular”, conclou el fisioterapeuta.

Els dos especialistes que treballen diàriament amb Neymar tenen una relació directa amb el departament “mèdic, físios i preparadors” del Barça, tot i que amb el pas dels anys han aconseguit plena autonomia per treballar sense haver de rendir comptes amb el club: “Tenim llibertat”. El mateix li passa a Iniesta. Inicialment, la convivència amb aquestes figures externes es va rebre amb cert recel per alguns membres del cos tècnic blaugrana, però amb el pas dels anys s’ha entès a la perfecció que “cadascú necessita la seva persona de confiança i un tractament individualitzat”.

Als “27 o 28 anys”, alguns jugadors “entenen” que necessiten un entrenament complementari. La seva jornada laboral no es limita només als entrenaments matinals a la Ciutat Esportiva. Encara és, però, una pràctica poc estesa. Iniesta i Neymar continuen sent excepcions. Altres futbolistes també tenen algú extern al club que s’encarrega de supervisar i ajudar en la seva preparació física, però de manera puntual. És el cas de Gerard Piqué, que durant la pretemporada fa entrenament complementari. Leo Messi també té un estatus especial. L’argentí, després de distanciar-se de qui havia sigut la seva ombra durant molts anys, Juanjo Brau, té a la seva disposició sempre que vulgui gent de la selecció argentina. No és estrany veure a Barcelona Marcelo D’Andrea o Luis García, dos membres del cos tècnic de l’AFA que acompanyen el davanter de Rosario, especialment quan té problemes físics. I és que el que sí que és habitual és que els futbolistes es posin en mans d’especialistes durant el procés de recuperació d’una lesió. Per exemple, a hores d’ara, Rafinha treballa cada dia amb Miki Marín, un fisioterapeuta de l’equip del doctor Ramon Cugat que acompanya els jugadors que passen per la seva consulta fins que reben l’alta.