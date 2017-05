Futbolistes de vidre

260x281 Les lesions del Barça Les lesions del Barça

Les lesions són molt cares en el futbol d’elit. L’èxit d’una temporada pot venir marcat per aquest factor, en el qual juga un paper important, tot i que no únic, ni de bon tros, la sort. Normalment condicionen en negatiu, malgrat que en alguns casos poden fer que un equip toqui la tecla oportuna per l’absència d’algun futbolista lesionat. És el cas del Madrid, que en perdre Bale va trobar l’equilibri gràcies a la inclusió d’Isco en l’onze titular.

Al Barça, enguany, les lesions han tingut un impacte quantitativament superior al del curs passat, tot i que quan s’observa en profunditat i s’analitza el tipus de lesions i els futbolistes afectats, es pot assegurar que no ha sigut un dels condicionants més importants de la temporada. De l’onze titular habitual, només Iniesta s’ha perdut més de 50 dies de competició per lesió. La resta, tots han estat per sota d’aquesta xifra, amb Jordi Alba com a segon jugador amb més problemes físics: tres baixes diferents que el van deixar fora de la dinàmica de grup durant 49 dies. El trident s’ha vist poc penalitzat per aquest factor, i en el cas de Luis Suárez, per exemple, només ha tingut una lesió muscular en el tram final, amb la temporada acabada per a ell perquè no podia jugar la final de Copa contra l’Alabès.

El factor sort

Les rotacions que han penalitzat l’equip en alguns partits -Betis, Alabès, Màlaga o Dépor- han tingut una contrapartida positiva per al Barça, tot i que, amb els resultats finals a la mà, totalment insuficient. El control absolut dels jugadors per part de l’equip mèdic i dels preparadors físics -els pesen cada matí i utilitzen GPS, noves màquines de recuperació...- ha fet que el Barça hagi tingut menys problemes musculars que la temporada anterior. En canvi, ha patit més en el que s’anomenen lesions articulars, que afecten el genoll o els turmells, o en les contusions que han deixat fora de joc alguns futbolistes durant uns dies -pocs-, tot i afectar el seu rendiment perquè no han pogut rendir al 100%. En el que es podia incidir, els problemes musculars, els resultats són prou bons. En el que té un factor aleatori més gran, els impactes o les entrades dels rivals, el perjudici ha sigut molt superior.

El jugador que ha estat més temps de baixa és Jérémy Mathieu, un futbolista defenestrat per Luis Enrique en el tram final de temporada, tot just després de la derrota contra el Juventus a la Champions, i que marxarà aquest estiu. El francès ha sigut un negoci car per al Barça: ha estat 194 dies de baixa, més del 60% del temps sense poder comptar per al tècnic asturià. A més, ha sigut el jugador que més lesions ha tingut durant l’any (6), seguit de Mascherano -que ha acumulat la majoria de problemes a final de curs- i Iniesta i Rafinha. En canvi, un jugador poderós físicament com Aleix Vidal, poc propens a les lesions musculars, s’ha perdut més de 130 dies per la greu lesió al turmell que es va fer contra l’Alabès, en rebre una dura entrada de Theo Hernández.

Igual que la temporada passada, la defensa ha sigut la línia més afectada pels problemes musculars: s’ha endut 14 de les 28 lesions d’aquest tipus. Segons el professor Paul Bradley, els laterals acostumen a ser els jugadors que més esprinten i, com que el 48% de les lesions arriben mentre es corre a mitjana o alta intensitat, els carrilers són els que més acusen els problemes musculars: al Barça enguany, deixant de banda Mathieu i Mascherano, que també han jugat de laterals, els defenses de banda n’han acumulat 6.

Aquesta temporada una de les dades més sorprenents és l’acumulació de baixes durant el mes d’octubre, 12 de les 46 que hi ha hagut en total. El curs que ve, Ernesto Valverde tindrà un condicionant més: l’equip farà gira pels Estats Units, un fet que acostuma a provocar més problemes a final d’any.