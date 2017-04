Gabri García: “Arribem en molt bon moment per disputar les semifinals”

Aquest divendres, a les 13 h, el juvenil A del Barça encara a Nyon (Suïssa) una de les cites més atractives i decisives de la temporada: les semifinals de la UEFA Youth League davant el Salzburg austríac. A la banqueta del juvenil A, l’últim esglaó del futbol formatiu blaugrana, s’hi asseu Gabri García (Sallent, 1979). Enfundat en el xandall del Barça, Gabri viu la seva segona temporada al capdavant de l’equip. Després d’un primer any en què les coses no van acabar de sortir com volia, aquesta temporada ja ha conduït l’equip a guanyar el títol de Lliga.

Campions de Lliga i, aquest divendres, a les semifinals de la Champions League juvenil.

Som on volíem arribar al principi de la temporada i ara falta rematar-ho. Arribem en un molt bon moment i la motivació és màxima. Estem preparats per afrontar aquesta semifinal contra el Salzburg. Haver guanyat la Lliga és un plus. Feia dues temporades que l’equip no ho aconseguia i estem molt contents.

La vau guanyar quan encara quedaven dues jornades per al final.

Sí, això ens ha permès poder preparar aquestes semifinals amb més calma. Hem tingut tres setmanes de marge per estudiar el rival, el Salzburg. A més, haver guanyat la Lliga suposa que podrem disputar la Copa de Campions, un torneig que enfronta els set guanyadors i el millor segon dels set grups de la Divisió d’Honor juvenil estatal. Però ara toca pensar en la Youth League.

Què té d’especial, la Youth League?

El nivell i l’entitat dels equips que hi participen fan que sigui una competició molt atractiva. Competir contra grans clubs d’Europa és el que volen tots els futbolistes i aquesta competició suposa un primer camí per aconseguir-ho. És una primera prova per al futur d’aquests jugadors. És un repte molt motivador i un gran aprenentatge.

I a tu, com a entrenador, què et suposa aquesta competició europea?

Per a mi també és un gran aprenentatge. Has de resoldre situacions en les quals es pot trobar el teu equip contra rivals de gran nivell i entitat. És una competició que ens fa créixer molt tant als jugadors com als entrenadors.

Dels altres tres semifinalistes (Salzburg, Madrid i Benfica), us enfrontareu al que, a priori, és el més assequible.

És cert que el Salzburg va arribar als vuitens de final a través d’una fase classificatòria diferent de la nostra, però s’han plantat a les semifinals d’una forma brillant. Han eliminat equips com el Manchester City, el PSG o l’Atlètic de Madrid... És un equip molt fort físicament, que pressiona i treballa molt. Després, tenen dos o tres jugadors al davant que s’encarreguen de finalitzar les jugades. Són un grup molt complet i compensat. Un gran rival.

I pel que fa al teu equip?

Nosaltres hem demostrat al llarg de tota la temporada que, tot i tenir jugadors de gran qualitat individual, som un bloc que aposta pel futbol associatiu. És evident que les individualitats sorgeixen, però les posem al servei de l’equip.

¿Amb la Lliga ja al sarró, seria una temporada rodona si s’aconseguís guanyar la Youth League?

Primer hem d’arribar a la final, que no serà fàcil, i després encara ens quedaran per jugar la Copa de Campions i la Copa del Rei. Amb la Lliga i la Youth League estaríem molt satisfets, però no som de conformar-nos. Volem lluitar en totes les competicions fins al final.