Georgios Bartzokas: "Luis Enrique és un entrenador fantàstic"

Georgios Bartzokas, entrenador del Barça Lassa de bàsquet, ha analitzat aquest dimecres la decisió de Luis Enrique de no seguir com a tècnic de l'equip de futbol. "És un entrenador fantàstic, que ha fet una feina fantàstica durant els anys en què ha estat aquí. El primer any va aconseguir el triplet i el segon, un doblet. Aquest any l'equip també està jugant molt bé, tot i que ha tingut alguna nit dolenta. És normal perquè els jugadors no són robots. Està fent una feina fantàstica i tindrà els seus motius per marxar. Es mereix tot el respecte pel que ha fet i li desitjo el millor, és un gran entrenador", ha dit el grec.

"Tinc entès que hi ha al voltant de 350 periodistes que escriuen cada dia sobre el nostre club. Això genera moltes opinions i molta pressió. Quan va marxar a jugar fora, Xavi Hernández va dir que la pressió era un dels motius per marxar. En el futbol és pitjor que no pas en el bàsquet, perquè tot el planeta n'està pendent", ha afegit Bartzokas.