El Barça visitarà el camp del Getafe el dissabte 16 a les 16.15 h

Ja són oficials els horaris per a la quarta jornada de Lliga. El Barça visitarà el Getafe el dissabte 16 de setembre a les 16.15 h, un partit que s'emetrà per BeIN Sports. També per aquest canal es podrà veure el Girona-Sevilla, previst per a diumenge a les 16.15 h.

Més tard, el Reial Madrid visitarà Anoeta per enfrontar-se a la Reial Societat (20.45 h), duel que es podrà veure per Movistar Partidazo. La jornada la tancarà l'Espanyol, que rebrà el Celta a l'Estadi RCDE (21 h, Gol).

Tot i que el calendari és oficial, alguns dels partits es podrien modificar en funció del sorteig de les competicions europees.