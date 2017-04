‘Grazie, Juve’

Gràcies, Juve. Gràcies per haver fet un pas enrere. Per haver tret el peu del coll del Barça quan no tenia aire per respirar. Tant si va ser decisió d’Allegri com si va ser conseqüència de la idiosincràsia pròpia dels italians, la Juve va deixar de pressionar la sortida de pilota del Barça que havia ofegat els catalans durant els minuts inicials, incapaços de trobar la solució a una constant que ha martiritzat l’equip de Luis Enrique tot aquest 2017. Com va fer el PSG al Camp Nou, que va pagar cares les pors del seu entrenador. A aquest Barça, com van demostrar els bianconeri en els primers minuts, se l’ha d’anar a buscar perquè és un equip fràgil, sense nord ni solucions, en el qual pesen més les individualitats que el col·lectiu. El 3 a 0 ja és un correctiu prou dur. Probablement més complicat d’aixecar que el 4 a 0 del PSG per qui hi haurà davant dimecres que ve al Camp Nou. Però tinc la sensació que si la Juve hagués persistit asfixiant el Barça a la seva pròpia àrea, impedint que el joc es traslladés al seu camp, la sagnia hauria sigut terrible. I això que el partit va ser molt millor que el que es va jugar al Parc dels Prínceps al febrer.

Cert que el Barça va tenir dues ocasions claríssimes. Que Gianluigi Buffon va ser determinant als seus 39 anys. Però es va jugar sempre al que van voler els italians. L’equip de Luis Enrique mai va dominar l’escena. Sempre va anar a remolc. Jugant al que el deixava el Juventus, que enviava el Barça una vegada i una altra a un carreró sense sortida. Per molta pilota que tinguessin els catalans, eren sempre els locals els que marcaven els compassos del duel. Fins al punt que el tècnic asturià va parlar sense embuts a la sala de premsa, reconeixent que el rival havia jugat amb una intensitat “molt superior” a la dels seus futbolistes. Després de l’avís de París, d’haver desafiat la història amb la remuntada per 6 a 1, el Barça no va igualar la intensitat del rival. Alliberat pel fet d’haver anunciat ja el seu adeu, de saber que el seu lligam amb el vestidor s’acaba al juny, Luis Enrique va assenyalar directament els futbolistes. La història ha canviat. Ahir es va viure un abans i un després.