Guanyar per mantenir el pols amb el Madrid

La victòria del Reial Madrid al camp de l’Athletic Club (1-2) ha deixat el Barça sense marge d’error a la Lliga. Les opcions blaugranes de revalidar el títol passen sí o sí per sumar els tres punts contra el València més irregular i imprevisible dels últims anys, que visita aquest vespre el Camp Nou (20.45 h, Movistar Partidazo). En cas contrari, el Madrid, que momentàniament té cinc punts d’avantatge i encara ha de jugar el partit ajornat contra el Celta, s’escaparà en solitari a la classificació.

La derrota al camp del Dépor, la setmana passada, no entrava als plans dels de Luis Enrique. Encara amb ressaca per la remuntada contra el PSG, a Riazor es van escapar t res punts contra un rival teòricament assequible i, de passada, volava el liderat provisional. A la Ciutat Esportiva es manté el discurs que el títol es decidirà en les últimes jornades -en queden onze, comptant el partit d’avui-“o potser a l’última, com en les últims anys”, destacava el mateix entrenador. Però perquè l’equip arribi al final amb opcions, no pot fallar més. “El calendari és bestial per a tots els que estem en totes les competicions, i els de baix, al final, es jugaran la vida”, afegia.

Sigui com sigui, guanyar el València és vital per a les aspiracions blaugranes. Els duels amb el conjunt xe són sinònims de tensió. Sense anar més lluny, la temporada passada els valencianistes van assaltar el Camp Nou tot i estar immersos en una crisi de joc i de resultats (1-2). Aquest curs, amb nous problemes interns a Mestalla, el Barça va haver d’esperar a l’últim minut i de penal per guanyar (2-3) el partit de la primera volta. Posteriorment, amb Voro com a entrenador -el tercer de la temporada, després d’Ayestarán i Prandelli- semblava que el València corregia el rumb i era fins i tot capaç de guanyar un rival d’entitat com el Reial Madrid (2-1). Però en les últimes jornades han patit una nova davallada i només han sumat quatre dels 12 punts possibles.

Les incorporacions d’Orellana i Zaza en el mercat d’hivern han reactivat l’atac d’un equip que té “diferents recursos” i que, per a Luis Enrique, serà “complex” tot i la irregularitat dels últims marcadors. A més a més, serà el retorn de Munir el Haddadi al Camp Nou, jugador que va fer les maletes a Mestalla a l’estiu en condició de cedit.

Una setmana per recuperar-se

Si a la Corunya el Barça va acusar el desgast, contra el València els blaugranes jugaran amb la tranquil·litat d’haver disposat d’una setmana neta, sense partit en dimecres i que l’entrenador ha aprofitat per rearmar físicament l’equip. Per això, i a les portes d’una setmana en què la majoria de jugadors marxaran amb les seleccions respectives, Luis Enrique no hauria de fer gaires canvis a l’onze titular i apostar pels pesos pesants de la plantilla. Neymar, baixa contra el Dépor -el club va informar que tenia molèsties musculars a l’adductor de la cama esquerra-, s’ha entrenat amb normalitat durant la setmana i està previst que rebi l’alta mèdica al matí per poder jugar d’inici al vespre. També haurien de rebre-la Rafinha i Mathieu, tot i que en el seu cas és menys probable que entrin a l’onze.

A priori, l’asturià ha de mantenir l’aposta pel 3-4-3 que va posar en pràctica per poder capgirar l’eliminatòria de Champions contra el PSG, tot i que ja va deixar oberta la possibilitat de modificar el sistema en els partits que queden fins a final de temporada. “Caldrà veure com els rivals combaten aquest dibuix”, analitzava.

El València, al seu torn, viatja a Barcelona sense els lesionats Rodrigo Moreno, Luis Nani i Santi Mina. L’equip suma quatre partits sense guanyar lluny del seu estadi i visita el Camp Nou després de la golejada que va rebre al Calderón (3-0). De tota manera, han escapat virtualment del descens i ja no tenen cap objectiu concret de cara al final de la temporada. Per això Salvador González, Voro, afronta el partit com una qüestió de prestigi i confia que els seus jugadors oferiran la versió més competitiva en un duel de màxima rivalitat. El València s’hi juga l’honor. Al Barça li va la Lliga.