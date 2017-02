Guillem Graell, nou director de Marca FCB

El Barça ha desvelat el nom del nou director de Marca FCB. Es tracta de Guillem Graell, que s'incorporarà al club com a responsable de supervisar les operacions de màrqueting, comunicació i relacions institucionals del club.

El director de Marca FCB és un càrrec de nova creació dins l’organigrama executiu del club, i que s'emmarca en el pla estratègic d'aquesta legislatura. Graell reportarà les seves activitats a Òscar Grau, director executiu del Barça.

Guillem Graell és enginyer industrial per la UPC i amb un programa de Direcció a l’IESE, i actualment treballava com a director global de Màrqueting i Comunicació al Grup Codorniu Raventós. Acumula més de 18 anys d'experiència en multinacionals com Procter & Gamble, Reckitt Benckiser i Accentur; a més d'empreses familiars de renom com Perfetti (Chupa Chups, Mentos, Smint) o Codorniu Raventós.

Guillem Graell era la segona opció del Barça per ocupar el càrrec de director de Marca FCB. Abans el club s'havia posat en contacte amb Enric Jové, director de McCann a Espanya, però aquest va declinar l'oferiment.