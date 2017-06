Héctor Bellerín veu més clar tornar que Deulofeu

A l’Arsenal ja esperen la primera oferta del Barça per recuperar Héctor Bellerín, el lateral dret format a La Masia que va marxar a l’equip anglès abans de fer el salt al juvenil B. El nou entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, veu amb bons ulls aquesta operació, un fitxatge que la direcció esportiva té clar, ja que es considera que cal fitxar un lateral dret. Bellerín també valora positivament aquesta proposta, ja que vindria per ser titular en un equip que jugarà la Champions. Per fer realitat la tornada del jugador de Calella, que segons va avançar RAC1 ha arribat a un acord verbal amb el Barça sobre quines serien les condicions del seu retorn, caldrà negociar amb un Arsenal que de moment qualifica el jugador català de “fonamental”. Els gunners no volen cobrar menys de 40 milions d’euros, una xifra que el Barça haurà d’aconseguir rebaixar.

I si Bellerín veu clar el seu retorn, qui dubta és Gerard Deulofeu. El jugador de Riudarenes podria bloquejar la seva tornada, ja que considera que no seria titular i, per tant, faria un pas enrere. Deulofeu ha jugat aquests últims mesos cedit al Milan per l’Everton, però el Barça pot comunicar abans del 30 de juny als anglesos el seu desig de recuperar-lo a canvi de 12 milions d’euros. Arabé, el futbolista pot bloquejar aquesta operació i ara mateix estudia la possibilitat de continuar al Milan, en aquest cas ja fitxat, atès que aquests últims mesos hi ha jugat com a cedit. El Barça haurà de parlar amb Deulofeu, i amb altres jugadors que haurà de cedir si Valverde no els vol, com Tello, Samper o Munir.