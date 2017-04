Impotència blaugrana a la festa de Paulo Dybala

Paulo Dybala va ser protagonista el dia abans del partit i va tornar a ser-ho al final. A la trobada entre directives i membres de les àrees esportives dels dos clubs, un treballador del Barça va preguntar, mig de broma, mig seriosament, per quant vendrien Dybala aquest estiu. Els italians van respondre que per sota de 120 milions no, i sense somriure. No feien broma. I des del Barça van deixar anar que eren molts diners, com si fos el primer pas d’unes negociacions futures per rebaixar el preu d’un jugador que en pocs temps ha aconseguit esborrar el record de Paul Pogba a la Juve. “Estic a punt de renovar, estic molt content a la Juve”, va afirmar l’exjugador del Palerm al final del partit. Un missatge per a navegants: si segueix creixent a la Juve, costarà molt treure’l de terres italianes.

Paulo Dybala va jugar un partit magnífic i es va convertir en un dels jugadors que ha marcat més ràpid dos gols en un partit europeu: els va fer en menys de 25 minuts. “Ens ha sortit un gran partit contra el Barça, i cal valorar-ho”, va dir Dybala, que va caure a les dues bandes quan va voler, va associar-se amb els jugadors de banda, va entrar en segona línia a plaer i va xutar amb elegància al primer gol i amb força al segon. “Ens aporta molt, està a un nivell molt alt. És el nostre Messi”, va bromejar Chiellini. Però darrere de la broma hi havia una veritat: Dybala segueix presentant candidatura a ser el crac del futur.