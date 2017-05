Iniesta no decidirà si renova fins passat l'estiu: "M'agradaria veure com comença tot"

Andrés Iniesta té contracte amb el Barça un any més. Així doncs, el club ha començat a parlar amb ell per saber què vol fer amb el seu futur. El migcampista manxec, en una entrevista al programa 'Tu diràs' de RAC1, ha assegurat que no decidirà res fins, com a mínim, passat l'estiu.

"Vull ser l'amo del meu futur. M'agradaria veure com comença tot, com pensa la gent que vindrà i què en pensa el club", ha dit el jugador, que també s'ha referit a l'oferta que li ha traslladat el club. "Amb 36 anys no em veig dirigint la Masia, hi ha gent capacitada per a això. Em veig jugant a futbol molt de temps, anys", ha assegurat. Sobre Valverde, que és qui sona amb força com a futur entrenador del Barça, el capità del primer equip blaugrana ha dit: "Hi ha l'opinió generalitzada que a tot arreu on ha estat l'equip sabia a què jugava, i sap el que hi ha aquí. Si és ell, tota la sort del món".

Iniesta creu que ell ha de tenir "el mateix rol de sempre" a l'equip: "El d'un jugador important en aquest equip, com ho soc des de fa molt de temps. Em trobo bé, i quan no hi ha contratemps, em sento un jugador important".

Per tancar la temporada, al Barça li queda per disputar aquest dissabte la final de la Copa del Rei, un partit que Iniesta afronta "amb molta il·lusió". "Tenim l'avís del que va passar contra l'Eibar i sabem que l'Alabès ha fet una gran temporada i viu un moment històric", explica. Per últim, sobre la temporada, el manxec ha dit que "no es pot considerar bona" perquè no s'han "aconseguit els objectius. "Quan es perd, no m'agrada parlar dels arbitratges. Sí que el gol del Villamarín és clamorós i seria bo aplicar la tecnologia en aquests casos, però la Lliga la guanya qui la mereix, el més constant. Ens hem quedat a un pas", ha analitzat. Sobre la Champions, ha dit que el partit de Torí és el que li deixa "pitjor sensació" de tota la temporada. "Després de fer l'impossible contra el PSG crèiem que podíem guanyar una altra Champions i ho vam fer molt malament", ha conclòs.