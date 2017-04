Iniesta perilla per al derbi per unes molèsties a l'adductor

Andrés Iniesta és el principal dubte del Barça per al derbi d'aquest dissabte contra l'Espanyol. El capità no s'ha entrenat amb els companys per culpa d'unes molèsties a l'adductor de la cama dreta, i aquest dissabte al matí el tècnic decidirà si entra a la llista de convocats. "Ha notat molèsties i en l'entrenament de demà [dissabte] al matí veurem si està disponible per jugar", comentava Luis Enrique.

El tècnic, però, sap que contra l'Espanyol ja podrà comptar amb Neymar, que torna després de complir els tres partits de sanció per l'expulsió a Màlaga. "A ell l'he vist igual que sempre i està preparat", comentava l'entrenador, a qui no preocupa que els blanc-i-blaus intentessin burxar el brasiler durant el derbi. "Crec que és un especialista a aguantar aquestes situacions. Si hi ha algú acostumat a rebre aquest tipus de faltes és Neymar, i rarament ha estat expulsat. Demà [al derbi] també serà important que ho sàpiga manejar".

"Neymar està acostumat a rebre faltes i rarament és expulsat. Al derbi també serà important que ho sàpiga manejar" Luis Enrique Entrenador del Barça

Encara sobre noms propis, Luis Enrique diu que no està "preocupat" pels números de Suárez en els últims partits. "No se l'ha de valorar només pels gols, també pel que ens aporta en assistències, treball, pressió, caràcter... això [dels gols] em sembla una menudesa". I també trenca una llança, de nou, per jugadors com André Gomes. "La meva feina és reforçar els futbolistes, i encara més els que viuen el seu primer any, perquè per a ells és més difícil".

El derbi i el factor camp

El Barça, que s'hi juga la Lliga, competirà contra un equip que gairebé no té opcions d'entrar a Europa, però que estarà motivat per rebre el seu màxim rival ciutadà. "Sortirem com en cada derbi, coneixedors de la importància dels tres punts i de la dificultat que tenen aquests partits, i centrant-nos només en els temes esportius".

El tècnic, que passa de qüestions extraesportives i d'especulacions, creu que el Barça ha de procurar no veure's condicionat pel factor camp. "Tots els partits fora de casa són complicats, però és evident que un derbi encara ho accentua més. És un rival que ens coneix i que té una motivació extra contra nosaltres. Hem d'estar atents".