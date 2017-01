Iniesta té una "petita lesió" al soli i no jugarà a Eibar

No se l'havia explorat amb prou profunditat després del partit, però Luis Enrique Martínez ja va alertar des d'Anoeta que Andrés Iniesta tenia algun problema al bessó. Les proves realitzades aquest matí a Barcelona han confirmat que el jugador "té una petita lesió al soli de la cama esquerra" i serà baixa per al partit de diumenge contra l'Eibar.

El Barça no especifica el temps que el manxec s'estarà de baixa i, com fa habitualment, ho deixa tot en mans de com evolucioni Iniesta. S'haurà de veure si arriba al partit de tornada de Copa de dijous contra la Reial Societat.