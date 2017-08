Valverde: "El Madrid? No hi ha cap equip invencible"

Més enllà de la derrota d'aquesta nit a la Supercopa d'Espanya, Ernesto Valverde ha analitzat el moment del seu Barça en roda de premsa: "És veritat que el Madrid ha tingut un punt més d'energia en la pressió, que han començat millor i que hem perdut aquest títol. El nostre inici i el final no han estat bons. Ens hem de recuperar de la derrota futbolísticament i anímicament. Era el primer títol de la temporada, el de l'estiu, el volíem guanyar però no ha pogut ser. Ara arriba la lliga i ara hem de tirar endavant", ha comentat.

"És cert que han succeït coses durant la pretemporada que poden afectar a l'equilibri de l'equip. És un moment de dificultat perquè hem perdut. El que falta és guanyar. Les lectures es fan en funció de la victòria. Els resultats són una conseqüència del joc, ens hem de fixar en aquest aspecte. Hi ha hagut moments en què nosaltres hem estat bé amb la pilota i hem generat accions. Després no hem estat encertats, no ha pogut ser. Els entrenadors no tenim temps, necessitem resultats perquè tot funcioni", ha explicat.

El basc ha destacat el bon rendiment del Madrid, però ha deixat clar que l'equip de Zidane no és invencible: "Reconeixem els mèrits del rival. El Madrid ha guanyat el títol, per moments ha jugat millor que nosaltres. Els felicitem, però això acaba de començar, l'any és llarg. No hi ha cap equip invencible. La premissa és que tots perdem o perdrem en algun moment", ha dit. Valverde també ha dit que Luis Suárez té "un cop al genoll": "Esperarem a demà per avaluar la situació", ha apuntat.

Alba: "El Madrid ha tornat a ser millor"

Jordi Alba ha parlat aquesta nit després de la derrota contra el Reial Madrid al partit de tornada de la Supercopa d'Espanya, que finalment es queda a la capital espanyol. "La sortida de la pilota ens ha costat, han pressionat molt bé. Durant la segona part hem estat millor, però el Madrid ha tornat a ser millor, com l'altre dia. Ells tenen un mig del camp molt bo. Ofensivament i defensivament ho fan molt bé. Avui volíem guanyar, el míster ha fet un bon plantejament. Ha estat una llàstima. Ara arriba la Lliga. Hem patit, però encara queda molta temporada. Hem de millorar moltes coses, però no em preocupa, perquè de ben segur que l'equip respondrà", ha comentat.

El mànager esportiu blaugrana, Pep Segura, també ha reconegut que el Madrid "ha estat superior": "Sempre ens agrada guanyar, però hem de reconèixer que el Madrid ha estat superior. Ens hem de quedar amb la imatge d'actitud i compromís dels jugadors durant la segona part. Esperem que això es mantingui a la Lliga", ha dit. Segura ha parlat obertament de les arribades de Coutinho i Dembélé: "Sabem que hem de reforçar l'equip. Estem fent aquesta feina. Estem discutint les condicions de Coutinho i Dembelé, estan a prop. Esperem que vesteixin aquesta temporada la samarreta del Barça", ha comentat. Sobre la renovació de Messi, el mànager ha dit que "és un tema que porta la directiva i el president".

Gerard Piqué també ha fet declaracions a zona mixta. El central culer ha referència al moment anímic que travessa l'equip i a la relació club-jugadors: "Pensàvem que el Madrid jugaria com ho va fer al Camp Nou, amb dos davanters. Ells han pressionat bé, han marcat un gol ràpid i suposo que els estats d'ànims afecten al joc. Sabem que no estem en el millor moment, a nivell d'equip i de club. Hem d'estar el més junts possibles. Sembla que cadascú fa el seu camí, però no és així. Junts som més forts. Aquesta és la consigna. No hi ha cap problema amb Segura. Les declaracions es poden interpretar. Ho dic en general, i que el focus se centri en el terreny de joc. Això acaba de començar. Avui és la primera vegada que he sentit que el Madrid era superior.