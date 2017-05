Josep Maria Bartomeu: "Leo Messi i Barça som un matrimoni que seguirà durant molts anys"

Josep Maria Bartomeu, president del Barça, ha estat entrevistat per BeIN La Liga. "Ens queda un títol que ens fa il·lusió. La Lliga s'ha acabat. Ens alguns moments hem fallat, però el que importava era acabar guanyant tots els partits per posar les coses difícils al Madrid", ha dit.

"Esperarem a acabar la temporada per anunciar el nou entrenador. Robert Fernández ens explicarà a la junta directiva del dia 29 la seva idea i prendrem una decisió. Fa temps que hi treballem i ja anunciarem els canvis", ha assegurat. "No sé què farà Ernesto Valverde", ha afegit.

"Vull agrair als socis i als aficionats que ens hagin donat suport fins a l'últim moment", ha dit. "Leo Messi i Barça som un matrimoni que seguirà durant molts anys. Que jugui al Barça és un privilegi, estem molt contents amb ell", ha opinat.

Uns minuts després, Joan Laporta hi ha dit la seva a través de Twitter: