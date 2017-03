La Juve en 5 dades futbolístiques

El Barça ja sap que el Juventus serà el seu rival als quarts de la Lliga de Campions. Va ser la víctima de la final que els blaugranes van guanyar a Berlín i des de l'agost és el nou destí de Dani Alves, Gonzalo Higuaín o Sami Khedira. Però, què més s'ha de saber del conjunt italià?

Equip invicte

Després de vuit partits, entre fase de grups i eliminatòria de vuitens, el Juventus és un dels dos equips que es manté invicte a la Champions. L'altre és el Reial Madrid. Però els italians tenen més bon balanç: amb sis victòries i dos empats (0-0 amb el Sevilla i 1-1 davant el Lió). El conjunt blanc ha igualat en una ocasió més.

Només 2 gols encaixats

L'equip de Massimiliano Allegri és el més consistent d'Europa. Ja no només per la seva fiabilitat competitiva, evidenciada amb resultats, sinó per la seva solidesa defensiva. Ha encaixat només dos gols en tota la competició, un a casa contra el Lió i un altre al Pizjuán davant del Sevilla: això fa una mitjana de 0,25 gols per matx. És a dir, que si mantingués la fermesa, caldrien dues eliminatòries per superar Gianluigi Buffon, el porter que menys xuts encaixa de la Champions (6,6).

540x306 Gianluigi Buffon / MARCO LUZZANI / GETTY Gianluigi Buffon / MARCO LUZZANI / GETTY

Falta de punteria

Tot i tenir en plantilla dos atacants de referència com Higuaín o Mandzukic, i futbolistes tan ofensius com Dybala, Cuadrado, Alves o Pjanic, la Juve no és, ni de bon tros, l'equip més eficaç de cara a porteria. És un dels que més xuta de la competició, amb 14,75 remats per partit (més que el Barça, per exemple, que en fa 11,5), però només n'encerta entre pals 4,75 per partit. Serà una de les assignatures pendents per a Allegri.

Bon joc exterior

Només per darrere del Bayern, el Mònaco i el Reial Madrid, la Juve és el quart equip de la Champions que més centrades per partit fa: més de 22 per partit (en porta 178 en total). Dani Alves és qui més carrega l'àrea de pilotes, amb una mitjana de 5 partits, dels quals completa el 47%. Pjanic i Alex Sandro són els altres centradors en qui confia Allegri.

Més de 650 passades

El Bayern és, amb una mitjana de més de 740 passades, l'equip que més domini de la possessió té a la Champions. I el té, a més, amb alts percentatges (66%). Però no són dades que envegi excessivament el Barça (62% i 686 passades de mitjana) ni la Juve, que acostuma a rondar el 60% gràcies a les més de 650 passades que és capaç de fer. Alves, Bonucci o Barzagli, amb més de 75 tocs per partit i un 90% d'efectivitat en la passada, són els jugadors més participatius del conjunt italià.